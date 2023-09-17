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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار جديد ضد مافيا التنقيب عن الآثار في المطرية

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة ، حبس 4 أشخاص 4 أيام علي ذمة التحقيق لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالقاهرة.


 

تمكنت مديرية أمن القاهرة، من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالقاهرة.
 

 أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام (4 أشخاص- مقيمين بالقاهرة) بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.


وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل غرفة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه، وعثر بداخله على (حفرة بعمق 4 أمتار وأدوات التنقيب).


 

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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