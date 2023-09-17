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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تضامن النواب : قرارات السيسى بزيادة الأجور والمعاشات تاريخية وغير مسبوقة

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

أشاد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب، وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بالبرلمان ، بجميع القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته التى القاها أثناء عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف وفى مقدمتها زيادة العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال والقطاع العام إلى 600 جنيه، ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 4000 جنيه بدلا من 3600، ورفع الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف إلى 45 ألف، وزيادة معاشات تكافل وكرامة 15%، ومضاعفة المنح الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه.

ووصف " المير " فى بيان له أصدره اليوم ، هذه القرارات بالتاريخية وغير المسبوقة وتؤكد حرص الرئيس على السيسى دعم المواطن والفئات الأكثر احتياجا ، مشيرا إلى أن هذه القرارت أدخلت الفرحة والسرور فى قلوب الملايين من المواطنين المصريين وأسرهم.

وقال المهندس حسن المير، إن قرارات الرئيس السيسي بزيادة الأجور والمعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور جاءت في الوقت المناسب لتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية ، خاصة أن هذه القرارات سيكون لها تأثيرها الايجابى والكبير على كل المصريين.

ووجه  المهندس حسن المير ، تحية قلبية للرئيس السيسى الذى يواصل العمل ليلاً ونهاراً من اجل اسعاد كل المصريين وتحقيق جميع احلامهم وتطلعاتهم ، مطالباً من الحكومة الإسراع فى إتخاذ جميع الإجراءات لتفعيل وتنفيذ هذه القرارات.

الرئيس عبدالفتاح السيسي العلاوة الاستثنائية المشروعات التنموية بني سويف معاشات تكافل وكرامة

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