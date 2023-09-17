حريق بحظيرة مواشي يمتد لسطح منزل بسوهاج

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج على نيران حريق نشب بحظيرة مواشي بقرية الفارسية دائرة مركز شرطة ساقلتة شرق محافظة سوهاج، وامتدت النيران لسطح منزل مجاور لها، دون حدوث أية إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة ساقلتة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده نشوب حريق بحظيرة مواشي وامتداد النيران لسطح منزل مجاور لها.

وبالانتقال والفحص تبین نشوب الحريق بحظيرة مواشي ملك المدعو (حفظي أ.م.م- 45 سنة- حاصل على دبلوم صناعي- ويقيم بذات الناحية)، وامتدت النيران لسطح بمنزل مجاور ملك المدعو (عزام ر.ش.ع- 41 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، وقررا بمضمون ما تقدم، وأضافا أن سبب الحريق تطاير شرر من فرن بلدي بحظيرة الأول، ونفيا الشبهة الجنائية.

وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران، ولم ينتج عن ذلك ثمة إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.