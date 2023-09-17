زيارة أسبوع.. كوريا الشمالية تخرج من حالة العزلة بدعم روسي

يقوم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون برحلة إلى روسيا، مواصلا رحلته بالقطار والتي استغرقت حتى الآن أسبوعًا.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الأحد، أن كيم ووزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو ناقشا قضايا عملية لتعزيز التعاون العسكري، فيما وصفته بيونج يانج بأنه "ذروة جديدة" للعلاقات الثنائية، وفق ما ذكرت صحيفة “سيدني مورنينج هيرالد”.

وخلال زيارته لروسيا، تفقد كيم القاذفات الاستراتيجية الروسية ذات القدرة النووية والصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت والسفن الحربية يوم السبت، برفقة وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن زيارة الزعيم الكوري الشمالي تأتي في الوقت الذي "تتفتح فيه ذروة جديدة من الصداقة والتضامن والتعاون في تاريخ تطور العلاقات بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وروسيا".

وذكرت وكالة أنباء ريا الروسية اليوم، الأحد، أن كيم يواصل رحلته بالقطار، وسيتوجه إلى العديد من شركات الأغذية.

والتقى كيم بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وناقشا المسائل العسكرية والحرب في أوكرانيا وتعميق التعاون الأسبوع الماضي.

وتشعر الولايات المتحدة وحلفاؤها بالقلق إزاء تحسن العلاقات العسكرية بين الجارتين مع استمرار روسيا في حربها لأوكرانيا ومضي كوريا الشمالية في تطوير الصواريخ والأسلحة النووية.

وقالت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، أمس الأول الجمعة، إن التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا ينتهك العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على بيونج يانج، وإن الحليفين سيضمنان أن يكون هناك ثمن يجب دفعه.

بذلت روسيا قصارى جهدها للترويج لزيارة كيم، فألمحت لاحتمال التعاون العسكري مع كوريا الشمالية، الدولة التي تشكلت عام 1948 بدعم من الاتحاد السوفييتي.