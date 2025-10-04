يعاني من اضطرابات نفسية.. حبس المتهم بقتـ ل والده في القليوبية

كشفت تحقيقات أجهزة الأمن بالقليوبية في واقعة مقتل مسن على يد نجله بقرية أمياي التابعة لمركز طوخ، أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية دفعته لارتكاب الجريمة داخل منزل الأسرة وقتله بآلة حادة.



تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث المديرية، إخطارا من المقدم مصطفى كامل، رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، يفيد بالعثور على جثة مسن مذبوح داخل منزله بالقرية.



وتبين من الفحص أن المجني عليه يُدعى ممدوح. إ. ب.، وأن وراء ارتكاب الواقعة نجله محمد. م. أ.، حيث ذبح والده مستخدما آلة حادة داخل المنزل، ما أسفر عن وفاته في الحال.



وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط المباحث بقيادة الرائد طه سعيد، والنقيب محمد الخولي، والنقيب أحمد حسين معاوني المباحث، من ضبط المتهم، وتم التحفظ عليه، ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



وأكدت التحريات أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية حادة أثرت على إدراكه وتصرفاته، ما أدى إلى ارتكابه للجريمة دون وعي كامل بما يفعل.



وتم تحرير المحضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق، وتم التصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.



وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات والتصريح بدفن جثة المتوفي عقب ورود تقرير الصفة التشريحية وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.