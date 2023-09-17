تخفيض ضخم.. خصم 45% على جوال سامسونج جالاكسي S21 FE

تقدم بعض مواقع التجارة الإلكترونية على الإنترنت، عروضا مغرية على هواتف أندرويد الرائدة، والتي قد تشمل تخفيضات مذهلة على بعض ماركات الهواتف الذكية التي تأتي بسعر باهظ جدا، من خلال تقديمها في عرض قوية بسعر أرخص لمنح العملاء فرصة للحصول على جهاز رائع مقابل سعر أقل.

تخفيض ضخم على جوال سامسونج جالاكسي S21 FE

حصل جوال سامسونج جالاكسي S21 FE، على خصم ضخم على أحد مواقع التجارة الإلكترونية في السعودية، حيث يبلغ سعر الهاتف قبل الخصم 2999 ريالا سعوديا، أما سعر الهاتف بعد الخصم فأصبح 1629 ريالا سعوديا، شاملا ضريبة القيمة المضافة.

وتبلغ قيمة الخصم على الهاتف 1370 ريالا سعوديا، بنسبة الخصم تصل 45%، ويتوفر إصدار الشرق الأوسط من جوال سامسونج جالاكسي S21 FE، ثنائي الشريحة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، يدعم تقنية الجيل الخامس 5G، باللون الأسود.

تخفيض ضخم على جوال سامسونج جالاكسي S21 FE

مواصفات سامسونج جالاكسي S21 FE

يأتي جوال سامسونج جالاكسي S21 FE، مع شاشة متطورة من نوع Dynamic AMOLED 2X، كبيرة الحجم بقياس 6.4 بوصة، وبجودة عرض +QHD، تبلغ دقتها 1080× 2340 بكسل، لها ترد يعادل 120 هرتز في الثانية.

وفيما يتعلق بقدرات التصوير الفوتوغرافي، جاء جوال سامسونج جالاكسي S21 FE، بكاميرا خلفية ثلاثية قوية، الرئيسية بدقة 12 ميجابكسل، بالإضافة لكاميرا بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا بزواية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، ولصور السيلفي ومكالمات الفيديو يتميز الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

ويتم تشغيل جوال سامسونج جالاكسي S21 FE، بواسطة معالج من نوع Snapdragon 888 5G، والمطور من قبل شركة كوالكوم بدقة تصنيع 5 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بدقة 128 أو 256 جيجابايت.

ويأتي جوال سامسونج جالاكسي S21 FE، بتصميم أنيق بدون حواف من كلا الجانبين، كما يمتاز الجهاز بهيكل متين مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، تبلغ أبعاد الهاتف 155.7 × 74.5× 7.9 ملميتر، ويزن حوالي 177 جراما، مع إطار من المعدن وغطاء خلفي من زجاجي محمي بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus لمقاومة الخدوش والصدمات.

وزودت سامسونج جوال سامسونج جالاكسي S21 FE، ببطارية ضخمة تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات، ويتوفر الهاتف في 4 ألوان منها الأبيض والأسود والبنفسجي والزيتوني.