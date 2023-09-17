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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بشاحن خارق.. موبايل ريلمي الجديد بيشحن بنسبة 20% في 80 ثانية

مواصفات هاتف ريلمي
مواصفات هاتف ريلمي Realme GT5 240W

يعد الشحن السريع أحد أهم الميزات التي تهتم بها شركة ريلمي الصينية، ومع أحدث إصداراتها من الهواتف الرائدة الحديثة زودت عملاقة التقنية هاتف Realme GT5، بشاحن صاروخي بقدرة 240 وات، يمكنه شحن البطارية بالكامل في غصون 10 دقائق فقط.

يقوم الشحن الخارق بقدرة 240 وات، بشحن بطارية ثنائية الخلية تبلغ سعتها 4600 مللي أمبير في الساعة مقسمة بين خليتين تبلغ سعتهما 2300 مللي أمبير في الساعة، كما يتميز الهاتف بنظام تبريد مكون من 9 طبقات يضمن عدم خروج الحرارة عن السيطرة عند استخدام الشحن السريع مع إجمالي 60 طبقة من تدابير السلامة.

 

مواصفات هاتف ريلمي Realme GT5 240W


يتميز هاتف ريلمي Realme GT5 240W، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.74 بوصة، وبدقة +FHD، تبلغ دقتها 1240× 2772 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ تردده 144 هرتز في الثانية.

مواصفات هاتف ريلمي Realme GT5 240W

وتحتوي الشاشة على ثقب مركزي لكاميرا الصور الشخصية بدقة 16 ميجابكسل، وتتميز اللوحة الخلفية للهاتف الذكي ريلمي Realme GT5 240W، بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل بالإضافة إلى فلاش LED.

ويحزم هاتف ريلمي Realme GT5 240W، بطارية كبيرة تبلغ قوتها 4600 مللي أمبير في الساعة، يتم شحنها عبر منفذ USB-C تستمد طاقاتها عبر شاحنا سريع بقدرة 240 وات ووفقا لـ ريلمي فهو يقوم بشحن الهاتف من من 1% إلى 20% خلال 80 ثانية.

ويتم تشغيل هاتف ريلمي الجديد Realme GT5 240W، بواسطة معالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2، المطور من قبل شركة كوالكوم بدقة تصنيع 4 نانومتر، والمقترن بذاكرة وصول عشوائي رام سعتها 24 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 1 تيرابايت من نوع UFS 4.0، غير قابلة للتوسيع.

ووفقا لما ذكره موقع “gsmarena” التقني، يتوفر هاتف ريلمي Realme GT5 240W، مقابل سعر حوالي 470 يورو (أي ما يعادل 15 ألف و500 جنيه مصري).

مواصفات هاتف ريلمي Realme GT5 240W
ريلمي هاتف Realme GT5 Realme GT5 240W ريلمي جي تي 5 بقوة 240 وات Realme GT5

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