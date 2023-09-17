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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دانيس تانوفيتش رئيسًا للجنة تحكيم المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة

دانيس تانوفيتش
دانيس تانوفيتش

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن اختيار المخرج البوسني الكبير دانيس تانوفيتش رئيسا لجنة تحكيم المسابقة الرسمية، وذلك في إطار التحضيرات لدورته الـ45. 

 يأتي ذلك الاختيار حرصًا على استقطاب أكبر الأسماء السينمائية العالمية للمشاركة في المهرجان السينمائي العريق، من أجل مشاركة الخبرات مع صناع السينما الشباب المصريين والعرب والدوليين المشاركين في المهرجان.

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دانيس تانوفيتش

ولد المخرج والسيناريست البوسني دانيس تانوفيتش عام 1969، ويعد واحدًا من أهم المخرجين وكتاب السيناريو في منطقة شرق أوروبا وفي العالم أجمع.. ضمن أهم أعماله يأتي فيلم "الأرض المحايدة"، الذي فاز بالعديد من الجوائز ومنها جائزة الأوسكار لأفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية إضافة إلى جائزة أفضل سيناريو في مهرجان كان عام 2001.. إلى جانب ذلك، فقد أخرج أفلامًا مثل "فصل من حياة جامع نحاس" و"موت في ساراييفو" الذي فاز بجائزة الدب الفضي – جائزة لجنة التحكيم في مهرجان برلين عام 2016.. وهو المخرج الوحيد القادم من البوسنة والهرسك الذي يفوز بجائزة الأوسكار.

وتعليقًا على ذلك عقب رئيس المهرجان الفنان حسين فهمي قائلًا: "سعداء باستضافة أكبر الأسماء السينمائية العالمية في الدورة الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي.. دانيس تانوفيتش هو واحد من أهم الأسماء السينمائية في العالم، وفازت أفلامه بالعديد من الجوائز في أعرق المهرجانات والمحافل السينمائية، ونفخر برئاسته للجنة تحكيم المسابقة الدولية هذا العام".

وأضاف مدير المهرجان أمير رمسيس: "فخور بتواجد دانيس تانوفيش كرئيس للجنة التحكيم الدولية في المهرجان في دورته الـ 45 كمخرج مكلل في تاريخه بكبرى الجوائز العالمية من جوائز الأكاديمية ومهرجاني كان وبرلين.. سعيد بإتاحة مهرجان القاهرة الدائمة لجمهوره الفرصة للاحتكاك بأسماء صنعت تاريخ السينما من مختلف دول العالم".

ويُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظامًا، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A بالاتحاد الدولي للمنتجين في براسليس بفرنسا FIAPF.

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