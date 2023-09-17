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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: الرئيس السيسي انحاز للمواطن وللعدالة الاجتماعية بالقرارات الأخيرة.. صور

النائب محمد عبد العزيز
النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

شارك النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في المؤتمر الذي نظمه مجلس القبائل والعائلات المصرية برئاسة الشيخ كامل مطر بنادي المؤسسة بشبرا الخيمة، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، ونخبة كبيرة من الشخصيات العامة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وآلاف من المواطنين الذين احتشدوا من أجل دعم الدولة المصرية. 

وأكد النائب محمد عبد العزيز في كلمته أن الدولة المصرية عبر تاريخها واجهت تحديات كبيرة، لكن عظمة الشعب المصري تؤكد دائما قدرته على الانتصار، رغم أن ما يبدو في كل مرة أن التحدي مستحيل، وقد رأينا كيف قيل عن أسطورة الجيش الذي لا يقهر بعد نكسة ١٩٦٧ ولكن معدن الشعب المصري الأصيل تجلى في انتصار ١٩٧٣ ليؤكد عبقرية وقدرات هذا الشعب، ونذكركم كذلك حينما قفزت هذه الجماعة الارهابية إلى السلطة قالوا أننا جذئنا لنحكم ٥٠٠ سنة ولكن كذلك تجلت عظمة الشعب المصري في ثورة ٣٠ يونيو ووحدته مع قواته المسلحة التي انحازت لأرادة الشعب بقيادة المشير عبد الفتاح السيسي الذي حمل على روحه على كفه ووقف مع إرادة الشعب ضد الإرهاب.

وأكد النائب محمد عبد العزيز أن الرئيس عبد الفتاح السيسي انحاز للمواطن بقرارات زيادة الرواتب والعلاوات الأخيرة ونعلم جميعا أن الظروف صعبة ولكن مصر دائما تقدر على كل تحدياتها بفضل شعبها، مؤكدا أن مبادرة حياة كريمة تقوم بمعجزات في الريف المصري وقد جئت اليوم من بني سويف بعد المشاركة في حفل افتتاح مجموعة من المشروعات الرئاسية هناك ورأيت فرحة أهلنا في القرى بما تقوم به مبادرة حياة كريمة.

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الشيخ كامل مطر النائب محمد عبد العزيز شبرا الخيمة وزير الشباب والرياضة مجلس القبائل والعائلات المصرية

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