تنفيذ مشروعات كبرى لمواجهة التحديات المائية وتأثيرات التغيرات المناخية على مصر.. تفاصيل

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة لمواجهة التحديات المائية الناتجة عن محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة.



جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة موقف تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام، أحد مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في مصر.



وقال الدكتور سويلم، إن هذه المشروعات تهدف لاستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية اعتمادا على مياه الصرف الزراعي المعالجة كمثال للإدارة الرشيدة للمياه في مصر وإعادة تدوير المياه عدة مرات.



واستعرض الوزير - خلال الاجتماع - الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام بطاقة ٧.٥ مليون م٣/يوم، والذي تصل نسبة التنفيذ به إلى ٥٧ في المائة، ويتكون من ١٢ محطة رفع ومسار ناقل بطول ١٧٤ كيلومترا، عبارة عن مسار مكشوف بطول ٩٢ كيلومترا ومسار مواسير بطول ٢٢ كيلومترا، بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول ٦٠ كيلومترا.