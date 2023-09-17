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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تؤكد استعدادها لاستقبال الطلاب الجدد لإجراء الكشف الطبي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، على استعداد الإدارة الطبية لاستقبال الطلاب الجدد لإجراء الكشف الطبي.


وشدد على ضرورة توفير وسائل الراحة لهم أثناء الكشف، وتقديم التسهيلات وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم،  ونوه على  أهمية الالتزام بجميع إجراءات الأمن والسلامة والمعايير الوقائية.

 

حيث شهدت جامعة حلوان اليوم توافد الطلاب المستجدين، بالتزامن مع انطلاق أعمال توقيع الكشف الطبي للعام الدراسي 2023-2024، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور محمود عابد مدير عام الإدارة الطبية بالجامعة، والدكتورة عبير درويش مدير إدارة الطب العلاجى.

 

حيث أعلنت الجامعة عن فتح التسجيل للكشف الطبي من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني التالي:
http://mede.helwan.edu.eg

و يقوم من خلاله الطالب بملئ استبيان يتضمن اسئله خاصه بالمخدرات والتدخين، وبعد استيفاء الاستبيان ودفع قيمة الكشف الطبي يتم تحديد موعد للطالب للحضور الإدارة الطبية، وبعد ذلك  تظهر نتيجه الكشف على الموقع، وبعد ذلك يمكنه التوجه للكلية لاستكمال إجراءات الالتحاق.

 

هذا ويتم  إجراء الكشف الطبي على الطلاب بمقر الإدارة العامة للشؤون الطبية في مبنى ٣ بالمدن الجامعية بالحرم الجامعي.

 

ويشمل الكشف الطبى تخصصات " الباطنة، الجلدية، الرمد، الأسنان، وكذلك الكشف عن الإعاقات الذهنية والبدنية"  لتحويلها إلى لجنة طبية مختصة بهذه الحالات.

 

وقد أعلنت الادارة الطبية إن أيام الأحد ،الثلاثاء، الخميس للطالبات، وأيام الاثنين، الأربعاء للطلاب.

 

هذا ولن يسمح بقبول طالب في غير موعده المحدد، وفي حالة تخلف الطالب عن الموعد يقوم بحجز موعد جديد من خلال الموقع.


وعلى الطلاب المتقدمين للكشف الطبي إحضار استمارة مطبوعة من الموقع الإلكترني بها كود الطالب حتي يتسني لنا التأكد من شخصه من خلال بياناته التي تظهر علي الشاشة أمام الطبيب، وصورة بطاقة الترشيح للجامعة، وبطاقة الرقم القومي.

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