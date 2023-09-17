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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

الجيزة: الإنتهاء من توفير الأراضى الخاصة بمشروعات المرحلة الثانية لـ حياة كريمة

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه يجرى التنسيق والمتابعة الدورية من قبل أجهزة المحافظة مع الجهات المعنية بتنفيذ مشروعات حياة كريمة بمركزى الصف وأطفيح للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات وتذليل أية عقبات قد تواجه الأعمال للإنتهاء منها وفق الجداول المحددة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
جاءت تصريحات المحافظ  خلال لقائه مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر أبو النمرس والحوامدية والبدرشين والعياط والصف وأطفيح وذلك للوقوف علي مستوى الخدمات ومناقشة عدد من الشكاوى والطلبات المقدمة من مواطنى تلك الدوائر.
 

وأشار المحافظ إلى إرتفاع معدل الإنجاز بكافة المشروعات المدرجة بالمرحلة الأولى من المبادرة حيث تم إفتتاح العديد منها والتى ساهمت فى تحسين شامل فى جودة حياة المواطنين بالقري المدرجة بالصف وأطفيح ضمن خطة الدولة لتوفير الحياة الكريمة لكافة المواطنين.
وفى ذات السياق أكد المحافظ على أنه تم الإنتهاء من توفير قطع الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية للمبادرة والتى تضم مراكز ومدن ( البدرشين والعياط ومنشأة القناطر ) بنطاق المحافظة، لافتاً إلى أن المحافظة لا تدخر جهداً نحو توفير كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للجهات المشاركة والشركات المنفذة للأعمال تمهيداً لبدء العمل بمختلف المواقع فور إنطلاق المرحلة الثانية للمبادرة.


وناقش المحافظ خلال اللقاء مع الحضور الموقف التنفيذي لمشاريع الصرف الصحي بقري الشيخ عثمان وأم خنان وزاوية أبو مسلم ونزلة الأشطر ومنيل شيحة وطموه، موجهاً بسرعة الإنتهاء من المراحل الجارى العمل بها وتركيب الوصلات المنزلية لتوفير خدمات مرفق الصرف الصحى لأهالى تلك المناطق.


وأشار راشد إلى أن المحافظة قد عكفت على تنفيذ مشروع حضارى يشمل القضاء على كافة الأسواق العشوائية بالمحافظة لتحسين الرؤية البصرية والقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين وتحسين الحركة المرورية حيث شهدت المحافظة إفتتاح العديد من الأسواق الحضارية خلال الفترة الماضية بمختلف القطاعات، منوهاً على أنه يجرى الإنتهاء من تنفيذ سوق العياط الحضاري والذى من شأنه إحداث نقلة كبيرة في خدمات البيع والشراء المقدمة للمواطنين من خلال توفير إحتياجاتهم من الخضروات والفاكهة بأسعار مناسبة.
 

وستعرض المحافظ الإستعدادات الخاصة بإستقبال المحافظة لموسم الشتاء ،مؤكداً على أنه يجرى معاينة مخرات السيول والحواجز المائية الصناعية التى تم إنشائها لمنع وصول المياه إلى الكتل السكنية حفاظآ علي أمن وسلامة المواطنين إلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة لشبكات بالوعات صرف مياه الأمطار ومعدات وسيارات الشفط وإعداد الكوادر البشرية لتجهيز فرق العمل وتجهيز غرف العمليات اللازمة للتعامل مع أية طوارئ بكافة القطاعات. 

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