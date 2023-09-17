محافظ الغربية يوجه بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسعار

أكد محافظ الغربية طارق رحمي ضرورة تكاتف جميع الجهود والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، لتكثيف الحملات التموينية والرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، وأماكن تداول السلع الغذائية لضبط الأسعار، والتأكد من وزن رغيف الخبز، ومطابقته للاشتراطات والمواصفات الموضوعة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ اليوم، الأحد، لمناقشة جهود المحافظة لمراقبة الأسواق، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط أسعار السلع الغذائية للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لها بأسعار مخفضة بحضور الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، ومحمد أبو هاشم، مدير مديرية التموين.

وشدد المحافظ، خلال الاجتماع، على ضرورة تكثيف واستمرار الجولات والحملات الميدانية على منافذ البيع المختلفة من قبل اللجان المعنية بمتابعة ومراقبة الأسواق، خاصة مصانع ومحالّ بيع حلويات المولد النبوي الشريف حرصا على صحة المواطنين بالتزامن مع قرب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بالإضافة إلى دور الرقابة التجارية لحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية.

وأكد أن صحة وسلامة المواطنين ووصول الدعم لمستحقيه وضبط الأسواق تعد أحد الملفات المهمة التي توليها المحافظة أهمية بالغة.

كما شدد المحافظ على أهمية توعية الجمهور بالإبلاغ الفوري عن الأسعار المرتفعة وأماكن بيعها، وكذلك مخازن محتكري السلع بهدف رفع أسعارها.