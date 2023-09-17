هل يحقق iPhone 15 أحلام شركة Apple ويتفوق على سامسونج؟

في تحوّل كبير عن السنوات الأخيرة، يعد iPhone 15 Pro Max هو الهاتف الرائد الأكثر تنافسية من Apple على الإطلاق.. لقد تمكن أخيرًا من اللحاق بركب الهواتف الرائدة من Android فيما يتعلق بالتقريب أو الـ zoom، كما أنه يحتوي على أول شريحة 3 نانومتر في العالم، ويأتي مع منفذ USB-C القياسي.

iPhone 15 Pro Max هو الهاتف الرائد الأكثر تنافسية من Apple على الإطلاق

بحسب ما ذكره موقع جي إس إم آرينا التقني، يتيح تصميم عدسة ال periscope الجديدة لهاتف iPhone 15 Pro Ma تقريبًا بقدرة 120 مم (5x) من الكاميرا الرئيسية، كما أن لديه أكبر فتحة عدسة عند 120 مم مع f/2.8، وأنحف حواف حتى الآن.

شريحة A17 Pro في طرازات iPhone 15 Pro هي أول شريحة بدقة تصنيع 3 نانومتر في العالم، وتوفر أداءً وكفاءة طاقة على أحدث طراز.

وأخيرًا، ينتقل هاتف iPhone 15 Pro Max إلى منفذ USB-C القياسي في الصناعة، مما يجعل شحنه وتوصيله بالإكسسوارات أسهل.

بالإضافة إلى هذه التحديثات الرئيسية، من المتوقع أيضًا أن يتميز هاتف iPhone 15 Pro Max بتصميم جديد أكثر انحناءً مع لمسة نهائية من التيتانيوم. كما أنه من المتوقع أن يزن 221 جرامًا فقط، مما يجعله أخف من هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra.

بشكل عام، يعد هاتف iPhone 15 Pro Max تحسناً كبيراً على طرازات iPhone السابقة، وهو الآن الهاتف الرائد الأكثر تنافسية من Apple على الإطلاق.