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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لو عايز تسافر بالتقسيط .. اعرف تفاصيل و شروط قرض السفر

صدى البلد

يراود الكثير حلم السفر حول العالم ولكن غالبا ما تحول التكاليف المرتفعه للسفر دون ذلك، و تتنافس بعض البنوك العامله في السوق المصرية، لتقديم قروض خاصة للسفر بها بعض التسهيلات التي تناسب العملاء. 

و يقدم البنك التجاري المصري CIB ، قرض السفر، الذي يصل إلى 350,000 جنيها، و مدة تقسيط تصل إلى 5 سنوات، لتلبية احتياجات أكبر عدد ممكن من العملاء. 

و يستعرض "صدى البلد" تفاصيل قرض السفر من بنك CIB، وفقا لما نشر على الموقع الإلكتروني للبنك. 

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قرض السفر من CIB

يمكنك الاقتراض حتى 350,000 جنيه مصري بضمان راتبك، أو إجمالي أرصدة حساباتك مع البنك التجاري الدولي، أو بضمان تحويل الراتب.

قيمة أقساط السداد الشهرية تصل بحد أقصى إلى 35% من صافي الدخل، ويمكنك سداد القرض على أقساط شهرية مريحة لمدة تصل إلى 5 سنوات.

شروط قرض السفر 2023

-الحد الأقصى للسن: 60 سنة وقت استحقاق القرض لأصحاب الراتب الشهري، و65 سنة لأصحاب الأعمال الخاصة.

-التأمين: تأمين على الحياة يسمح بتغطية القيمة المتبقية من القرض في حالة الوفاة (لا قدر الله). 

المستندات المطلوبة لـ قرض السفر

نموذج طلب وبطاقة رقم قومي سارية 

-لأصحاب حسابات الرواتب: خطاب بمفردات المرتب من جهة العمل بتاريخ حديث، ثلاث كشوفات راتب. 

-لأ يوجد حساب راتب مع البنك التجاري الدولي: خطاب بمفردات المرتب من جهة العمل بتاريخ حديث أو ثلاث كشوفات راتب، إيصال مرافق حديث. 

-لأصحاب الاعمال الخاصة كشف حساب بنكي، إيصال مرافق حديث، سجل تجاري ساري. 

البنك التجاري المصري قرض السفر من CIB شروط قرض السفر 2023

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