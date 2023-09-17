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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الفرنسي.. مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت أمام كليرمون

مصطفى محمد
مصطفى محمد

أعلن بيري اريستوي، المدير الفني لفريق نانت، التشكيل الأساسي لمواجهة كليرمون، المقرر لها في تمام الرابعة عصرًا على ملعب "جبريل مونتبيد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الفرنسي.

ويتواجد الدولي المصري مصطفى محمد على دكة  بدلاء نانت أمام كليرمون.


وجاء تشكيل نانت كالتالي:


ريمي ديسكامب - أوجوستو - جيان تشارلز - بيدرو تشيرفيلا - كوميرت -  ماركينيوس - ميرلين - فلورنت  مولت - رونيل جابرييل - موسيس سيمون - جانجو.
يذكر أن مصطفى محمد يحتل وصافة هدافي الدوري الفرنسي برصيد 4 أهداف متساويا مع وسام بن يدر لاعب موناكو، بينما يتصدر كيليان مبابي جدول الترتيب برصيد 7 نقاط.
ويحتل نانت المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 5 نقاط، متفوقا بنقطة وحيدة عن كليرمون صاحب المركز السادس عشر.

نانت كليرمون الدوري الفرنسي مصطفي محمد تشكيل نانت

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