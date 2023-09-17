نجم الزمالك السابق يطرح سؤالا غريبا على جماهير القلعة البيضاء

وجه شوقى السعيد لاعب الزمالك السابق رسالة لجمهور القلعة البيضاء بعد الخسارة أمام أرتا سولار الجيبوتي بهدفين دون رد، ضمن منافسات ذهاب دور" الـ32 ببطولة الكونفدرالية.

وكتب شوقي السعيد عبر حسابه علي فيسبوك "بعيد عن الانتماء أهلي أو زمالك، هل أنت كزملكاوي شايف إن روح لاعبي الزمالك زي لاعبي الاهلي ؟"

وحدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يوم 30 سبتمبر الجاري موعدا للقاء أرتا سولار بطل جيبوتي في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية باستاد القاهرة الدولي في تمام السابعة مساء.

وطلب مسؤولو الزمالك حضور 50 ألف مشجع للقاء العودة أمام بطل جيبوتي وينتظر مسؤولو النادي وهيئة ستاد القاهرة الموافقات الأمنية.