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رئيس التحرير
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اقتصاد

طارق الملا يصدر حركة تنقلات شملت مديري عموم للعمليات الشركات في قطاع البترول

صدى البلد

أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تنقلات شملت مديري عموم للعمليات الشركات في قطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية.

تضمنت حركة التنقلات في قطاع البترول شغل بعض المواقع التي خلت أو ستخلو من شاغليها، وتشمل الحركة الأسماء التالية:
أسماء حركة تنقلات قطاع البترول 
- المهندس أسامة عبدالعزيز محمد سيد، مديراً عاماً للورش والخدمات الهندسية، وعضواً بمجلس الإدارة بشركة العامرية لتكرير البترول.
- الكيميائي يحيي حنفي محمد أحمد، مديراً عاماً للعمليات وعضواً بمجلس الإدارة بشركة بدر الدين للبترول.
- المهندس طارق على أحمد أحمد بدوي، مديراً عاماً للعمليات وعضواً بمجلس الإدارة بشركة عجيبة للبترول.
المدير العام وعضو مجلس الادارة 

- المهندس هشام مصطفى أمين إبراهيم، مديراً عاماً للعمليات بالعمليات بشركة تنمية للبترول.

- المهندس إسحاق سعد إسحاق عطية، مديراً عاماً للعمليات وعضواً بمجلس الإدارة، ضمن نطاق إشراف العضوين المنتدبين بشركة بتروجلف مصر.

-المهندس رضا محمد الطوخي عبد المعز، مديراً عاماً للعمليات وعضواً بمجلس الإدارة بشركة بتروشهد.

- المهندس عمرو أحمد على درويش، مديراً عاماً للعمليات وعضواً بمجلس الإدارة العظام البترول، بشركة برج العرب للبترول إعتباراً من 18 أكتوبر 2023

-المهندس طارق عبد الفتاح محمد إبراهيم، مديراً عاماً للعمليات وعضواً بمجلس الإدارة بشركة بترول جنوب أبوزنيمة (بتروزنيمه).

- المهندس حمدي عبد الصمد محمد مبروك، مديراً عاماً للعمليات بالشركة الحديثة الصفحة الرس ريات بقطاع البترول للحفر.

-المهندس حمدي أحمد محمد النبوي، مديراً عاماً للعمليات وعضواً بمجلس الإدارة ضمن نطاق إشراف العضوين المنتدبين بشركة دسوق بتروليم كومباني (بترودسوق).

-المهندس ثروت عاطف صديق محمد، مديراً عاماً للعمليات وعضواً بمجلس الإدارة بشركة عش الملاحة للبترول.

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