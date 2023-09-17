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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سهام صالح تبرز جمال ملامحها بإطلالة ساحرة

سهام صالح
سهام صالح

حرصت الإعلامية سهام صالح علي مشاركة متابعيها إحدى اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وتالقت سهام صالح بإطلالة جذابة، فإرتدت فستان انيق اسود اللون ومن الناحية الجمالية، إعتمدت مكياج ناعم مع الشعر اللامع الجذاب، وتركته يتدلى بتصفيفة الويفي المرتبة والناعمة؛ لتعطي لوك مميز وأنيق.

وتقدم الإعلامية سهام صالح، برنامج" الكلاسيكو"على شاشة dmc يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

ويهتم برنامج الكلاسيكو، بكل ما يخص الكرة المحلية والعالمية، وتقدمه الإعلامية سهام صالح قريبا على قناة دى إم سى.


يذكر أن سهام صالح قد عملت عام 2008 كمراسلة لقناة الحرة الأمريكية، ثم انتقلت للعمل في الكويت أوائل عام 2009 ومنها إلى قناة أون تي في، وفي أواخر عام 2012 انضمت لقنوات الـ"أم بي سي"، واستمرت قرابة ال ٧ سنوات ثم بعد ذلك اتجهت إلى الإعلام الرياضي في قناة الأهلي، كما أنها تعمل وكيل أول نقابة الإعلاميين

 

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IMG_٢٠٢٣٠٩١٧_٠٣٠١٥٢
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IMG_٢٠٢٣٠٩١٧_٠٣٠٧٢٢

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