التعادل السلبي يحسم مواجهة بيراميدز والجيش الرواندي

انتهت قبل قليل، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، التي تجمعه مع الجيش الرواندي، ضمن مباريات الذهاب من دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "بيراميدز يتعادل سلبيا مع الجيش الرواندي على ملعب الأخير في دوري أبطال إفريقيا".

ودخل نادي بيراميدز مباراة اليوم أمام الجيش الرواندي، في العاصمة كيجالي، بالتشكيل على النحو التالي:-

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ.

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أحمد توفيق.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.