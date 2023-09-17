بكين صادقة.. اعتراف صادم من البنتاجون بشأن المنطاد الصيني

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، مارك ميلي، إن المنطاد الصيني الذي أسقط في الأجواء الأمريكية الشتاء الماضي، لم يجمع بيانات استخباراتية، ولم ينقلها إلى الصين.

وفي مقابلة مع شبكة “سي بي إس” نيوز الأمريكية، قال "ميلي"، “المنطاد خرج ببساطة عن مساره بسبب الرياح القوية.. أود أن أقول إنه كان منطادا للاستطلاع، ونعلم بدرجة عالية من اليقين أنه لم يجمع أي معلومات استخباراتية، ولم ينقل أي معلومات استخباراتية إلى الصين".

وأشار رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، إلى أن “المنطاد كان مزودا بمحرك ضعيف نوعا ما، لا يستطيع مواجهة الرياح القوية على ارتفاعات عالية”، موضحا أنه “نتيجة لذلك؛ خرج منطاد الطقس عن مساره”.

ودخل المنطاد الصيني إلى ساحل ولاية كارولينا الجنوبية في أوائل فبراير، وأرسل الجيش الأمريكي، طائرات مقاتلة؛ لإسقاطه.