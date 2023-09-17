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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إحصائية صادمة من خالد طلعت بشأن نادي الزمالك

خالد طلعت
خالد طلعت

كشف المحلل الرياضي خالد طلعت، عن إحصائية صادمة تخص فريق نادي الزمالك بالمقارنة مع فرق الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى.

وكتب خالد طلعت، عبر حسابه علي فيسبوك، “الزمالك هو أكثر فريق مصري دخل مرماه أهداف في عام 2023 من بين كل فرق الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى بإجمالي 66 فريق”.

1- الزمالك 53 هدف
2-  المحلة 43 هدف
3- سموحة 39
4- الاتحاد 38
5- تليفونات بني سويف 37
6- حرس الحدود 37
7- الداخلية 36
8- أسوان 35
9- ملوي 35
10- الاعلاميين 33 هدف.

وعلي جانب آخر، حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يوم 30 سبتمبر الجاري موعدا للقاء أرتا سولار بطل جيبوتي في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية باستاد القاهرة الدولي في تمام السابعة مساء.

وطلب مسؤولو الزمالك حضور 50 ألف مشجع للقاء العودة أمام بطل جيبوتي وينتظر مسؤولو النادي وهيئة ستاد القاهرة الموافقات الأمنية.

 

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