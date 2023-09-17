اعتراف أمريكي: الجيش الروسي يستعد لتوجيه ضربة مدمرة لـ أوكرانيا

قال المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، إن روسيا ستوجه ضربة قوية للقوات المسلحة الأوكرانية بمجرد استنفاد قدرات الجيش الأوكراني.

وأضاف جونسون: "لدى روسيا استراتيجية مدروسة، فهي لا تعرض قواتها لخطر كبير، ولكنها تخوض معارك دفاعية من أجل تدمير الجيش الأوكراني… وبمجرد أن يفقد الجيش الأوكراني القدرة على القتال، ستوجه روسيا ضربة قوية”.

وتابع: “لم يعد لدى كييف ما يكفي من القوة البشرية للقتال لسنوات، كما يرغب السياسيون الغربيون”.

وأشار جونسون إلى أن القيادة الأوكرانية لا تملك الأموال اللازمة لمواصلة الأعمال العدائية بهذه الكثافة العالية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال جونسون، إن الجيش الروسي ألحق أضرارا جسيمة بالقوات الأوكرانية التي تم تدريبها من قبل حلف شمال الأطلسي “الناتو” لمدة 9 سنوات.

وأضاف: "لقد تم تدريبهم من قبل حلف شمال الأطلسي “الناتو” لمدة 9 سنوات.. وكان لديهم ضباطا وجنودا من ذوي الخبرة، ولم يكتفوا بإخراج الناس من الشوارع وإلباسهم زيًا رسميًا... كان الجنود الأوكرانيون لديهم قدرات جيدة… لكنهم قتلوا”.

وتابع جونسون قائلا: “في بداية الصراع، كانت الدول الغربية مقتنعة بأن القوات المسلحة الأوكرانية كانت مستعدة بشكل مثالي لمواجهة الجيش الروسي، ويمكنها التعامل معه بسهولة، لكن كل شيء سار على نحو خاطئ؛ حيث أدت القوة العسكرية الروسية في النهاية إلى مصرع المقاتلين الأوكرانيين الذين كانوا يعتبرون الأفضل في أوروبا”.

وشدد على أن “القوات التي حلت محلهم، كانت أقل استعدادًا بكثير، وقد عانوا من نفس المصير خلال الهجوم المضاد الفاشل”.