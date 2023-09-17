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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يا ترى مين دي.. رانيا يوسف تروج لأحدث أدوارها

رانيايوسف
رانيايوسف

شاركت الفنانة رانيا يوسف متابعيها مجموعة من الصور من داخل كواليس عمل جديد ، وظهرت فيها بلوك مختلف عن ما تبدو عليه فى إطلالتها المعتادة.

وعلقت رانيا ، قائلة: يا ترى مين دى ؟  .. وبتعمل إيه.. وناوية على إيه ؟
وكانت رانيا يوسف قد أثارت الجدل مؤخرا ، بعد أخر تصريحاتها لـ"ET بالعربي"، قائلة: أن علاقتها بزوجها السابق المنتج محمد مختار لم تشاهد أى تطورات وأنه مازال مقصرًا فى جميع الحقوق.  
وتابعت، قائلة: إن المجتمع عندما يرى شخصية المرأة قوية ومستقلة وتستطيع أن تتحمل المسئولية كاملة، يتمادى بشكل ملحوظ وعلى رأسهم الطرف الآخر لذلك نقوم بمسئولية الطرفين
معلقة: "ونرجع نقول الستات أسترجلت.. ما عشان الرجالة خابت".

عالم تاني :
ويُعد مسلسل عالم تاني، آخر أعمال رانيا يوسف، والذى عرض العمل في شهر يناير هذا العام 2023، وشارك به كل من الفنان فراس سعيد، نضال الشافعي، فريال يوسف، مروة عبد المنعم، أيمن عزب، حسام فارس، مصطفى حشيش، تميم عبده، إلهام عبد البديع، سميرة صدقي، وآخرين، والعمل من إخراج عبد العزيز حشاد.

رانيا يوسف

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