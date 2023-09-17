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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بمناسبة العودة للمدارس.. البنك الأهلي يطلق حملة ترويجية لتقسيط مستلزمات الدراسة بدون فوائد

صدى البلد

يقدم البنك الأهلي المصري لعملائه من حين لآخر عددا من الخدمات والعروض الترويجية، سعيا لإرضاء العملاء الحاليين، وجذبا للمزيد منهم، ويستخدم البنك في الإعلان عن هذه العروض، منصات التواصل الاجتماعي، والموقع الإلكتروني الخاص بالمصرف.

وأعلن البنك الأهلي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" عن حملة ترويجية جديدة خاصة بشراء مستلزمات الدراسة باستخدام بطاقات الائتمان خلال الفترة من 5 وحتى 25 سبتمبر 2023، و يقدم لعملائه تقسيط بدون فوائد لمدة 3 شهور.

ويستعرض "صدى البلد" تفاصيل وشروط الحملة الترويجية للبنك الأهلي، وفقا لما تم نشره على الموقع الإلكتروني للبنك.

حملة العودة للمدارس

اعلن البنك الأهلي المصري عبر موقعه الإلكتروني تفاصيل الحملة الترويجية بمناسبة العودة للمدارس و التي جاءت كالتالي..

اشتري كل احتياجاتك ببطاقتك الائتمانية خلال الفترة من 5 وحتى 25 سبتمبر 2023، وقسط مشترياتك بمكالمة تليفون حتى نهاية سبتمبر 2023 على فتره 3 شهور (بدون فوائد) لإجمالي عمليات مشتريات (بحد أقصى 25 ألف جم للبطاقة الواحدة) - من خلال خدمة تقسيط المشتريات عبر الهاتف.

شروط الحملة الترويجية

-لا يوجد حد أقصى لعدد حركات المشتريات (للبطاقة الواحدة).

-الحد الأقصى للكاش باك لعمولة التقسيط مبلغ 850 جم (للبطاقة الواحدة).

-فترة التقسيط المتاحة في هذا العرض هي 3 شهور فقط ولا يمكن تغييرها لفترات أخرى.

-لتنفيذ معاملة التقسيط يجب الاتصال بمركز الاتصال 19623 خلال شهر سبتمبر 2023 بعد خصم حركة المشتريات على البطاقة.

-سيتم خصم عمولة تقسيط فترة 3 شهور 3.40%)) في كشف حساب شهر سبتمبر 2023 وسيتم ردها في كشف حساب شهر أكتوبر 2023.

-يتم خصم أول قسط في كشف حساب شهر أكتوبر 2023 على أن يتم سداده خلال شهر نوفمبر 2023 قبل يوم 25 للبطاقات (الكلاسيك – الذهبية – التيتانيوم)، وقبل يوم 27 للبطاقات (البلاتينية - ماستركارد وورلد/ وورلد اليت – فيزا سيغنتشر/ انفينيت).

-وفقا لشروط خدمة التقسيط عبر الهاتف يجب ألا يقل مبلغ حركة المشتريات (الواحدة) المطلوب تقسيطها عن مبلغ 500 جم.

تقسيط مستلزمات الدراسة 2023

-لا يحق لحامل البطاقة طلب إلغاء تقسيط حركة المشتريات بعد تنفيذ تقسيطها.

-وفقا لشروط خدمة التقسيط عبر الهاتف لا يتم إلغاء تقسيط حركة المشتريات بعد تنفيذ تقسيطها - إلا في الحالات التي يحددها البنك وقبل نزول الأقساط، وفي هذه الحالات يتم إلغاء تقسيط حركة المشتريات وإلغاء الـ Cash Back الخاص بها.

-العرض ساري على حركات المشتريات المحلية والدولية من أي مكان من خلال نقاط البيع الالكترونية لدى التجار أو مواقع الانترنت.

-العرض ساري على كافة بطاقات البنك الأهلي المصري الائتمانية الأصلية والإضافية.

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