عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجمهوريون في ولاية ويسكونسن يخططون لعزل قاضية المحكمة العليا الليبرالية المنتخبة حديثًا

قاضية المحكمة العليا
قاضية المحكمة العليا الليبرالية المنتخبة حديثًا في ويسكونسن

يخطط الجمهوريون في ولاية ويسكونسن في عزل قاضية المحكمة العليا الليبرالية المنتخبة حديثًا في الولاية بسبب تعليقات أدلت بها كمرشحة حول إعادة تقسيم الدوائر وتلقي تبرعات من الحزب الديمقراطي بالولاية.

أعلن رئيس الجمعية روبن فوس (على اليمين) هذا الأسبوع عن تشكيل لجنة معايير المساءلة بينما يفكر الجمهوريون في الإطاحة بالقاضية جانيت بروتاسيفيتش، التي أدى فوزها في أبريل إلى تشكيل أغلبية ليبرالية 4-3 في المحكمة.

لم تستمع بروتاسيفيتش إلى أي قضية بعد، ولكن طُلب من المحكمة العليا في أغسطس الاستماع إلى عدة قضايا على الخرائط التشريعية لولاية ويسكونسن.

ويشير الجمهوريون إلى التعليقات السابقة التي أدلت بها بروتاسيفيتش بشأن خرائط الولاية، والتي وصفتها بأنها “مزورة”.

ورفضت بروتاسيفيتش أن تقول خلال الانتخابات كيف ستحكم في هذه القضية، ولم تحدد ما إذا كانت ستنسحب من القضية.

فيما يلي خمسة أشياء يجب معرفتها حول جهود عزل الجمهوريين المحتملة في ولاية ويسكونسن:

طلبت قضيتان حديثتان من المحكمة العليا في ولاية ويسكونسن الحكم بضرورة إعادة رسم الخريطة التشريعية بأكملها لعام 2024.

لن تؤثر التحديات على خريطة الكونجرس في ولاية ويسكونسن.

جاء التحدي الأول لخرائط الولاية بعد وقت قصير من انضمام بروتاسيفيتش رسميًا إلى المحكمة. كان انتخابها بمثابة المرة الأولى منذ 15 عامًا التي تتمتع فيها المحكمة العليا في الولاية بأغلبية ليبرالية.

ومن شأن هذه الدعاوى القضائية أن تهدد سيطرة الجمهوريين على مجلسي الهيئة التشريعية للولاية، حيث يتمتع مجلس شيوخ الولاية بأغلبية ساحقة من الحزب الجمهوري، ولا يفصل المجلس سوى بضعة مقاعد عن مقعد واحد. هذه الحالات ملحوظة نظرًا لأن ولاية ويسكونسن هي واحدة من الولايات القليلة المتبقية في البلاد.

وفي الوقت نفسه، أقر مجلس الولاية مشروع قانون لإعادة تقسيم الدوائر الخميس الماضي، من شأنه أن يسمح للموظفين غير الحزبيين بإعادة رسم خريطة الولاية، مع موافقة الهيئة التشريعية. وستكون هناك حاجة إلى أغلبية المشرعين لتغييره في المرة الثالثة. 

ليس من الواضح ما إذا كان مجلس شيوخ الولاية سيوافق عليه، لكن الحاكم توني إيفرز (ديمقراطي) قال إنه سيستخدم حق النقض ضده.

ويقول الجمهوريون إن بروتاسيفيتش أوضحت بالفعل موقفها بشأن كيفية حكمها على خرائط الولاية، مشيرين إلى التعليقات التي أدلت بها خلال الانتخابات لشغل مقعد في المحكمة العليا في ولاية ويسكونسن في وقت سابق من هذا العام

ويعترض الجمهوريون أيضًا على مساهمات الحملة التي تلقتها من الحزب الديمقراطي بالولاية. لقد تلقت ما يقرب من 10 ملايين دولار، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس، على الرغم من أن الحزب ليس أحد المتقاضين في أي من القضيتين.

كما تلقى المرشح المحافظ دانييل كيلي، الذي تحدى بروتاسيفيتش على المقعد الشاغر في المحكمة العليا بالولاية هذا الربيع، أموالاً من الحزب الجمهوري بالولاية.

ورفض كيلي أيضًا أن يقول خلال الانتخابات كيف سيزن قضية ما على خرائط الولاية، على الرغم من أنه وبخ بروتاسيفيتش ضمنيًا خلال منتدى المرشحين في يناير، قائلاً: 'أعتقد أنه عندما يخبرك شخص ما بقيمه ردًا على سؤال قانوني إنهم يخبرونك كيف سيبتون في القضية.'

ومع ذلك، يعتقد الجمهوريون أن العدالة الليبرالية يجب أن تنحي نفسها عن النظر في أي من القضيتين، على الرغم من أن الخبراء يقولون إن هناك حماية للمرشحين القضائيين حتى يتمكنوا من التحدث في القضايا القانونية.

وقال روبرت يابلون، الأستاذ المساعد في القانون والمدير المشارك لمبادرة أبحاث ديمقراطية الدولة: 'قالت المحكمة العليا الأمريكية إن القضاة لديهم الحق في التعديل الأول خلال الحملة الانتخابية (للتحدث) حول المسائل القانونية والسياسية المتنازع عليها'. في كلية الحقوق بجامعة ويسكونسن.

 

 

الحزب الديمقراطي المحكمة العليا الكونجرس تقسيم الدوائر ولاية ويسكونسن مشروع قانون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة| “كاف” يُنصِف الأهلي بسبب أخطاء حكم السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة.. و"الأحمر" يدرس التصعيد

أشرف زكي يكشف لصدى البلد حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير

الحكومة تعلن ترحيل إجازة المولد النبوي لتصبح العطلة 3 أيام متتالية| تفاصيل

شوبير يعلن حسم الأهلي لصفقة من العيار الثقيل

تحرش على الهواء| رجل يلامس جسد مراسلة تلفزيونية من الخلف.. والفيديو الكارثي يشعل الغضب في إسبانيا

قبلة وحضن.. محمد رمضان يثير الجدل رفقه نوال الزغبي على المسرح

الموت يفجع محمود شيكابالا قائد الزمالك

مش أقل من 500 جنيه.. هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة في الأجور؟

موضوعات متعلقة

جنرال أمريكي كبير: انتصار أوكرانيا فى الصراع مع روسيا صعب للغاية

ليبيريا .. زعيم المعارضة بواكاي يبدأ محاولته في انتزاع كرسي الرئيس ويا

«المفوضية الأوروبية» تعد روما بخطة لاحتواء أزمة ارتفاع أعداد المهاجرين بجزيرة لامبيدوزا

رسالة تكشف علم البابا بيوس الثاني عشر بمحرقة الهولوكوست قبل وقوعها

لرأب العلاقات المضطربة.. مستشار الأمن القومي الأمريكي يلتقي وزير الخارجية الصيني

اشتباكات عنيفة بين القوات الاثيوبية ومقاتلي حركة الشباب غرب الصومال

إيران.. مقتل ضابط وإصابة 3 في إطلاق نار عشوائي ضد قوة الباسيج

القوات الروسية تشن هجوما صاروخيا على مصنع خاركوف للمدرعات

ترشيحاتنا

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. الطريقة الصحيحة للتسجيل

المالية تكشف مفاجأة عن موعد تطبيق الزيادات الجديدة وفقا لقرارات الرئيس

الأرصاد تعلن تفاصيل الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين

وفاة الفنان أشرف مصيلحي بعد صراع مع مرض السرطان

ترامب كشف عن مفاجأة بشأن محاكمة خصومه السياسيين

الكونغو تنفي حدوث اي انقلاب عسكري في البلاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبلة وحضن.. محمد رمضان يثير الجدل رفقه نوال الزغبي على المسرح

كان 175 كيلو وبيعرج.. إطلالات حورية فرغلي بعد تصريحاتها عن خطيبها

أشهر مذيعة أطفال في الوطن العربي| شاهد كيف كبرت وظهرت في فستان زفافها؟..صور

أبيض x أبيض .. ميريام فارس تحتفل بعيد زواجها التاسع بمفردها

فيديو

وزير المالية يكشف تكلفة فاتورة رفع الأجور والمعاشات وعلاوة غلاء المعيشة

بعد دانيال.. إعصار لي ينطلق بسرعة 100 كيلو ويشرد 120 ألف شخص|«فيديوجراف»

زلزال المغرب كشف مفاجأة.. حكاية الضوء الأزرق والتنبؤ بالكواكب ودوران الحيوانات.. فيديوجراف

تحذير عاجل بالتزامن مع أنباء عن عاصفة التنين .. تقلبات شديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

اﻟﻤﺰﻳﺪ