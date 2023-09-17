مفاجأة | ممدوح عباس ينهي أزمة زيزو مع الزمالك

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير، حقيقة تسديد ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق، باقي مستحقات أحمد مصطفى زيزو لاعب القلعة البيضاء، المتأخرة من أجل إنهاء ملف اللاعب الذي أثير خلال الفترة الماضية.

وكتب عمرو الدردير عبر حسابه علي فيسبوك "ممدوح عباس يصرف باقي مستحقات زيزو كامله 👌‏طب الحمد لله يارب خير"

وعلي جانب اخر حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يوم 30 سبتمبر الجاري موعدا للقاء أرتا سولار بطل جيبوتي في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية باستاد القاهرة الدولي في تمام السابعة مساء.

وطلب مسؤولو الزمالك حضور 50 ألف مشجع للقاء العودة أمام بطل جيبوتي وينتظر مسؤولو النادي وهيئة ستاد القاهرة الموافقات الأمنية.