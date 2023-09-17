خالص العزاء.. مجدي عبد الغني ينعى أشرف مصيلحي

رحل عن عالمنا، مساء اليوم الفنان اشرف مصيلحى بعد صراع مع المرض، ولم يتم تحديد موعد تشييع الجنازة أو موعد العزاء.

وكتب الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه علي تويتر "‏إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص العزاء في وفاة الفنان أشرف مصيلحي"



وكانت المخرجة منال الصيفي زوجة الفنان أشرف مصيلحي، تحدثت مؤخرا، عن تطورات حالته الصحية، وذلك بعد تدهورها بشكل مفاجئ خلال الأسابيع الماضية.

وكشفت منال الصيفي عن حالة زوجها أشرف مصيلحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج «حضرة المواطن» على قناة الحدث اليوم.

وأوضحت منال الصيفي حالة أشرف مصيلحي قائلة: «زوجي تعبان لكن حالته مستقرة.. دعواتكم»، مضيفة: «حتى شهر رمضان الماضي زوجي كان بصحة جيدة، لكن حالته تدهورت بشكل كبير».

وأضافت منال الصيفي: «الأطباء كانوا يتوقعون تدهور حالة أشرف مصيلحي الصحية، وهذا ما أكدوا عليه».. موضحة السبب: «زوجي كان عنده ورم في المخ وتم استئصال الورم، وزوجي مكنش عارف إنه عنده مرض خبيث».