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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وداعا أشرف مصيلحي.. معلومات صادمة عن مرضه

صدى البلد

رحل عن عالمنا، منذ دقائق مساء اليوم الأحد، الفنان أشرف مصيلحي بعد صراع طويل مع مرض السرطان، ومن خلال هذاالموضوع سوف نكشف لكم تفاصيل اللحظات الأخيرة بحياة الفنان أشرف مصلحي.

 

وفي هذا التقرير نعرض لكم معلومات صادمة عن مرضه..


أكد الدكتور أسامة سعيد عبد الغني استشارى جراحة الأورام فى تصريحات  خاصة لـ “صدى البلد” أن سرطان المخ  أو الورم في المخ يمكن أن يحدث تغييراتجوهرية في خلايا المخ وهو نمو للخلايا في الدماغ أو بالقرب منه ، ويمكن أن تحدث في أنسجة الدماغ، او بالقرب منأنسجة الدماغ ،وتشمل هذه الأماكن القريبة الأعصاب والغدة النخامية والغدة الصنوبرية والأغشية التي تغطي سطحالدماغ ، ويمكن أن تبدأ أورام الدماغ داخل الدماغ.


 

وأضاف الدكتور أسامة أنه لا يوجد سبب قاطع أو محدد في الإصابة بــ ورم الدماغ ولكن هناك بعض العوامل التي يمكنأن تؤدي إلى الإصابة بـ ورم المخ وهي كالأتي: 

⁃ التعرض للمواد المشعة فهو يعتبر من المسببات الاساسية للإصابة بـ ورم الدماغ.
⁃ وجود بعض الأمراض الجينية التي تزيد من فرصة الإصابة بالأورام مثل: الأورام الليفية العصبية بنوعيها الأولوالثاني، أو التصلب الحدبي، ومتلازمة جورلين.
⁃ التعرض للملوثات مثل المبيدات.
⁃ التقدم في العُمر.
⁃ استخدام بعض العناصر التي قد تؤدي للإصابة بالسرطان مثل معدن الرصاص.
⁃ التعرض إلى الروائح والمواد الكيميائية فهي من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى ظهور ورم المخ.  
⁃ الإفراط في التدخين فهي من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بـ ورم المخ. 
⁃ وجود تاريخ طبي عائلي أو عامل وراثي مصاب بمتلازمات وراثية تزيد من خطر الإصابة بـ ورم.

أنواع الورم 

تسبب أورام الدماغ الموجودة في أجزاء مختلفة من المخ أعراضًا مختلفة ومن أنواع الورم حسب المنطق التي يظهر فيها: -

 

أورام الدماغ في مقدمة الدماغ 
حيث توجد الفصوص الجبهية في مقدمة الدماغ، وتتحكم في التفكير والحركة ، وقد تسبب أورام الدماغ التي تصيبالفص الجبهي مشكلات في الاتزان وصعوبة في المشي. 

وقد تكون أعراضها تغيرات في الشخصية، مثل النسيان وفقدان الاهتمام بممارسة الأنشطة المعتادة. 

 

يلاحظ أفراد العائلة أحيانًا أن الشخص المصاب بورم في الدماغ يبدو مختلفًا.


 

وأشار إلى أن أشهر أعراض ورم المخ هي :-

⁃ الشعور بالصداع بصورة متكررة وقد يستيقظ المريض من النوم بسبب المعاناة من الصداع الشديد.
⁃ القيء والشعور بالغثيان.
⁃ مشاكل في الكلام.
⁃ مشاكل في حاسة السمع.
⁃ كذلك اضطرابات في الذاكرة.
⁃ حدوث تغيرات في السلوك والشخصية.
⁃ بالإضافة إلى نوبات الصرع والتشنجات وهي عبارة عن حركات لاإرادية تحدث بصورة مفاجئة لعضلات المريض.
⁃ أيضا الشعور بالتعب والخمول.
⁃ حدوث ضعف في أحد الأطراف أو في جانب واحد من جسم المريض.


 

أورام الدماغ في منتصف الدماغ:

توجد الفصوص الجدارية أعلى منتصف الدماغ، وتساعد على معالجة معلومات حواس اللمس والتذوق والشم والبصروالسمع، وقد تسبب أورام الدماغ التي تصيب الفص الجداري مشكلات تتعلق بالحواس. ومن أمثلتها مشكلات في البصروالسمع.

أورام الدماغ في مؤخرة الدماغ. 

توجد الفصوص القذالية في مؤخرة الدماغ، وتتحكم في البصر. ويمكن أن تسبب أورام الدماغ التي تصيب الفصالقذالي فقدان البصر.

أورام الدماغ في الجزء السفلي من الدماغ. 

توجد الفصوص الصدغية على جانبي الدماغ السفلي ، وتعالج الذكريات والحواس. يمكن أن تسبب أورام الدماغ التيتصيب الفص الصدغي مشكلات في الذاكرة.

أشرف مصلحي أعراض ورم المخ التشنجات الشعور بالتعب والخمول الشعور بالتعب الشعور بالصداع الفنان أشرف مصلحي صراع طويل مع مرض السرطان فقدان البصر

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