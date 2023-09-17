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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هبة مجدي تبهر الجمهور بإطلالة كلاسيك

هبة مجدي
هبة مجدي

حرصت الفنانة هبة مجدي  علي مشاركة جمهورها صورا جديدة، من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
 

وتألقت هبة مجدي بإطلالة فورمال جذابة، مرتدية بدلة انيقة باللون الأزرق، واعتمدت مكياج ناعم ابرز جمال ملامحها، حازت على إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.


آخر أعمال الفنانة هبة مجدي

يذكر أن آخر أعمال هبة مجدي، مسلسل “المداح”، وتدور قصة مسلسل "المداح 3.. أسطورة العشق" حول قصة صابر الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، ثم وقع في حب فتاة؛ ليسلك طريقًا آخر، حيث يستخدمه بعض أصحاب السلطة في تجارتهم غير المشروعة، والعديد من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة أحلام غريبة، الأمر الذي يجعل صابر يدخل فيمعارك مع الجن، حيث تتوالى الأحداث في صدمات وأيضًا أزمات.

 

 

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IMG_٢٠٢٣٠٩١٧_٠٣٤٨٤٢

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