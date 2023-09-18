مفاجآت عن الميسترال المصرية المرسلة إلى ليبيا.. موعد تطبيق زيادات المرتبات والمعاشات.. أحمد موسى يوجه رسالة عاجلة لـ رئيس الوزراء

تناولت برامج التوك شو، عددًا من الملفات الهامة والموضوعات المهمة، نرصد أبرز ما جاء فيها في سياق التقرير التالي:

الهلال الأحمر الليبي: مصر مستعدة دائما لمساندة أشقائها العرب

أعرب توفيق الشكري، المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الليبية، عن فخره وامتنانه للسلطات المصرية على دعمها الدائم للشعب الليبي، قائلا:" مصر دائماً مستعدة لمساندة أشقائها العرب في الأوقات الصعبة.



وزيرة الهجرة: 291 مفقودا مصريا في ليبيا بسبب العاصفة دانيال

قالت السفيرة سها الجندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أن هناك مايقرب من 10 الآلاف شخص لقوا حتفهم في الكارثة الإنسانية الخاصة بمدينة درنة الليبية من الليبيين وغيرهم وأنه حتى الآن يصعب التأكد من أعداد الضحايا المصريين وما تم الوصول لهم هم 87 من جثامين المصريين بالتنسيق مع السلطات الليبية عشية تلك الكارثة الإنسانية.



التنمية الزراعية: نستهدف دخول 4 ملايين فدان للرقعة الخضراء عام 2024

قال الدكتور محمد الشحات، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، إن الدولة المصرية اهتمت بالأراضي القديمة الموجودة في الدلتا، وفي نفس الوقت التوسع الأفقي في الأراضي الجديدة، مشيرًا إلى أن مصر تستهدف دخول 4 ملايين فدان إلى القطاع الزراعي خلال عام 2024.



المالية تكشف مفاجأة عن موعد تطبيق الزيادات الجديدة وفقا لقرارات الرئيس

كشف الدكتور محمد عبد الفتاح مساعد وزير المالية لشئون الموازنة، تفاصيل جديدة بشأن إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة للعاملين والمعاشات إلى مجلس النواب، مشيرا إلى أن الضريبة لا تقر إلا بقانون.



عباس شراقي يفجر مفاجأة عن علاقة حركة الفلك بحدوث الزلازل

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن سد درنة الليبي الذي تعرض للانهيار، كان بدائيًا، ولم تكن هناك أي صيانة لهذا السد على الإطلاق، رغم أن هناك 100 ألف شخص يسكنون في مدينة درنة.



شعبة الأرز تتوعد المحتكرين بعقوبات صارمة.. فيديو

أكد رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز، أن الأرز متوفر في الأسواق على مدار العام ولا توجد أزمة.



نبيلة عبيد: يوسف فوزي قدم أدوارا فنية مهمة للغاية

قالت الفنان نبيلة عبيد، إن الفنان يوسف فوزي قدم من مجموعة من الأدوار العظيمة خلال مشواره الفني.



يوسف فوزى: طلبت تجسيد شخصية رجل مصاب بمرض الشلل الرعاش وأصبت به

كشف الفنان يوسف فوزي، أنه مصاب بمرض الشلل الرعاش، معقبا:" الحمد لله".

أوضح يوسف فوزى، خلال لقائه مع برنامج “تفاصيل”، المذاع عبر قناة “صدى البلد 2” تقديم الإعلامية نهال طايل، أنه خلال مشواره الفنى، طلب من أحد المخرجين تمثيل شخصية مصابة "بمرض الشلل الرعاش حتى قبل إصابته به بسنوات عديدة".



بسبب أمم إفريقيا.. اتحاد الكرة يفجر مفاجأة غير متوقعة عن الدوري العام

أكد عامر حسين عضو مجلس اتحاد كرة القدم، أن جدول مباريات الدوري العام الموسم الحالي منضبط، مضيفا أنه ليس هناك احتمالات لتأجيلات في المباريات بالموسم الجديد من بطولة الدوري العام.



بعد كارثة فيضانات ليبيا.. الري: تنفيذ أكثر من 1500 منشأ للحماية من السيول

تحدث الدكتور محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزرة الري والموارد المائية، عن كارثة فيضانات درنة الليبية، وانهيار السدود بها.



عندنا أزمة كبيرة.. أحمد موسى ينفعل على الهواء ويوجه رسالة عاجلة لـ رئيس الوزراء.. فيديو

وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قائلا: "عايز أوجه رسالة لرئيس الوزراء عندنا أزمة كبيرة، وهي زيادة أسعار الأرز في فترة الحصاد".



سمير فرج يكشف مفاجآت عن الميسترال المصرية المرسلة إلى ليبيا| فيديو

كشف اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، تفاصيل وصول حاملة الطائرات الميسترال؛ للعمل كمستشفى ميداني لدعم المتضررين من كارثة الإعصار دانيال في ليبيا؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.



زيادة المرتبات والمعاشات.. المالية تعلن مفاجأة سارة عن موعد تنفيذ القرار| فيديو

كشف محمد عبد الفتاح، مستشار وزير المالية لشئون الموارد، عن موعد صرف المنح للمستفيدين من قرارات الرئيس السيسي التي أعلن عنها أمس، خلال زيارته إلى محافظة بني سويف.

