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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شعبة الأرز تتوعد المحتكرين بعقوبات صارمة.. فيديو

الأرز
الأرز

أكد رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز، أن الأرز متوفر في الأسواق على مدار العام ولا توجد أزمة.

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وأضاف رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "ارتفاع أسعار  الأرز لا يدعو للقلق وهو متوفر بالأسواق، لكن بعض التجار يقومون بتخزين الأرز وهو ما أدى لارتفاع سعره".

 

وأشار رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز،: "من يريد تخزين الأرز لابد أن يحصل على إخطار بذلك من التموين، مشددا على أنه سيتم التصدي لكل من يخالف التعليمات، موضحا أن  هناك زيادة في سعر طن الأرز من 500 إلى 700 أو ألف جنيه في بعض المناطق".

 

وأوضح رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز،: "هناك شكاوي من الأرز في الشرقية والدقهلية ودمياط"، موضحا: "سعر كيلو الأرز متوفر بالأسواق بسعر 24 جنيها"، مشيرا إلى أن المشكلة الكبرى في عمليات التخزين من قبل بعض التجار، مؤكدا أن التخزين يؤدي إلى ارتفاع سعره، متوقعا هبوط سعر الأزر بدءا من شهر أكتوبر المقبل واستقراره.

 

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