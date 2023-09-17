بسبب ارتفاع أسعار الأرز.. طلب عاجل من أحمد موسى لرئيس الوزراء.. فيديو

ناشد الإعلامي أحمد موسى، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة مخازن الأرز لمنع ارتفاع أسعاره، مشيرا إلى ارتفاع أسعار الأرز الأيام الماضية رغم أن هذه الأيام الفترة حصاد.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، أن طن الأرز زاد من 700 إلى 1000 جنيه الأيام الماضية، وهو ما يشير إلى وجود أزمة في متابعة بعض المزارعين والتجار، مؤكدا أنه يتم تخزين الأرز في 3 أو 4 نمحافظات فقط وهي معروفة.



وطالب الحكومة، بشن حملات تفتيش على هذه المحافظات والتصدي لمثل هؤلاء في ظل الظروف التي تمر بها الدولة حاليا، مشددا على أن هناك زيادة في أسعار كيلو الأرز.



وتابع أن الدولة تقوم بزراعة مليون و600 ألف فدان أرز سنويا، وهي أكثر من احتياجات الدولة، وهو ما يؤكد أن الدولة تعمل على توفير احتياجات المواطن، مؤكدا أن الغذاء وتوفير السلع الاستراتيجية أمن قومي للدولة.



وأكد موسى، أن الدولة والجهات الرقابية مطالبة بضرورة التحرك سريعا للتصدي لمثل هذه الأعمال التي تضر بالدولة، مشددا على محاسبة محتكري الأرز ومعاقبتهم فورا.

