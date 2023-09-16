أحمد موسى عن حبس هشام قاسم : فيه ناس عايزة العدالة تفصيل

علق الإعلامي أحمد موسى، على حبس هشام قاسم الكاتب والناشر، 6 أشهر في قضية سب كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق، قائلا:" في ناس بتحب العدالة تكون تفصيل".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه" على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لا يوجد تفصيل في العدالة داخل مصر ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى:" هشام قاسم ده سب كمال أبو عيطة ووجه هشام قاسم اتهامات لكمال أبو عيطة ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" كمال أبو عيطة قدم بلاغ للنيابة العامة ضد هشام قاسم ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" القضاء المصري ميعرفش سين أو صاد ولا يوجد تفصيل للعدالة في مصر مطلقا"، مضيفا:" القضاء المصري لا ينظر إلى أسماء عند النظر في أي قضية ".