عندنا أزمة كبيرة.. أحمد موسى ينفعل على الهواء ويوجه رسالة عاجلة لـ رئيس الوزراء.. فيديو

وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قائلا: "عايز أوجه رسالة لرئيس الوزراء عندنا أزمة كبيرة، وهي زيادة أسعار الأرز في فترة الحصاد".

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "حصاد الأرز هذه الأيام وأسعار الأرز ارتفعت وهذا أمر غير طبيعي"، لافتا: "سعر طن الأرز وصل ما بين 700 إلى ألف جنيه".

وأضاف: "هناك أزمة في متابعة بعض المزارعين أو التجار، لأن الناس بدأت تخزن الأرز لحين فترة معينة"، موضحا: "هذه الزيادة المفروض متحصلش، لكن الناس اللي خزنت الأرز سببت أزمة".

وأشار: "تخزين الأرز تم في 4 محافظات، وأنا بناشد من رئيس الوزراء والتموين أنهم يتابعوا مخازن الأرز لمتابعة ارتفاع سعره، وينزلوا مفتشين يشوفوا المخازن والناس اللي مخزنة الأرز"، موضحا: "هناك أزمة في متابعة بعض المزارعين وتجار الأرز مما أدى لارتفاع أسعاره".



وانفعل الإعلامي أحمد موسى، على الهواء، مشددا لابد من محاسبة محتكري الأرز ومعاقبتهم، ويجب التحرك فورا لمتابعة أسعار الأرز وضبط المحتكرين.