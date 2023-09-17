عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المالية تكشف مفاجأة عن موعد تطبيق الزيادات الجديدة وفقا لقرارات الرئيس

الأجور
الأجور

كشف الدكتور محمد عبد الفتاح مساعد وزير المالية لشئون الموازنة، تفاصيل جديدة بشأن إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة للعاملين والمعاشات إلى مجلس النواب، مشيرا إلى أن الضريبة لا تقر إلا بقانون.

txt

وزير المالية يكشف تكلفة فاتورة رفع الأجور والمعاشات وعلاوة غلاء المعيشة

وأضاف مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الزيادة الجديدة يستفيد منها موظفو الدرجة السادسة والخامسة والرابعة والجميع، متابعا أن الزيادات الجديدة محسوبة، ولن يتم تأخيرها بعد إقرار مجلس النواب من القوانين واللوائح المنفذة لهذه الزيادات.

جزء من الخزانة العامة وجزء آخر تتحمله الهيئات الاقتصادية

وتابع الدكتور محمد عبد الفتاح مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة، أن الموازنة العامة للدولة المصرية لديها المرونة والقدرة على استيعاب الزيادات المختلفة، لافتا إلى أن جزءا من الخزانة العامة وجزء آخر تتحمله الهيئات الاقتصادية.

تنفيذ الزيادات الجديدة أول أكتوبر المقبل في جميع الأحوال 

وأوضح الدكتور محمد عبد الفتاح مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة، أن القوانين سيتم مناقشتها مع أول جلسة لمجلس النواب في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، وفي جميع الأحول هذه الزيادات سيتم تنفيذها اعتبارا من أول أكتوبر.

رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 45 ألف جنيه سنويا

وفي السياق نفسه، أشار إلى أن مايقرب من 5 ملايين موظف يستفيدون من قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستثنائية، بقيمة إجمالية تصل إلى 17 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الإعفاء الضريبي منذ نحو سنة تقريبا كان حوالي 24 ألف جنيه، بواقع 2000 جنيه شهريا، وفي التعديلات الأخيرة تم رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 45 ألف جنيه سنويا، بما يعادل 3750 جنيه شهريا.

5 ملايين موظف يستفيدون من قرارات

وأكمل الدكتور محمد عبد الفتاح مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة، أن حزمة المساعدات هي الثانية والتي من خلالها تخفف العبء عن المواطنين ويواجه بها المواطنون موجة التضخم التي يمر بها الوطن.

المالية زيادة الأجور زيادة الأجور 2023 زيادة الأجور بالقطاع الخاص تطبيق زيادة الأجور موعد تطبيق زيادة المرتبات موعد تطبيق زيادة الأجور قواعد تطبيق زيادة الأجور الأجور والمعاشات الإعفاء الضريبي الاقتصاد الهيئات الاقتصادية الدكتور محمد عبد الفتاح الخزانة العامة الخزانة الدرجة السادسة الرئيس عبدالفتاح السيسي الزيادات الزيادات الجديدة القوانين واللوائح رئيس عبدالفتاح السيسي رفع الأجور والمعاشات زير المالية عبدالفتاح السيسي علاوة غلاء علاوة غلاء المعيشة غلاء المعيشة قرارات الرئيس قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي مجلس النواب مساعد وزير المالية موجة التضخم وزير المالية ولة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنان أشرف مصيلحي بعد صراع مع مرض السرطان

مفاجأة| “كاف” يُنصِف الأهلي بسبب أخطاء حكم السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة.. و"الأحمر" يدرس التصعيد

تفاصيل الساعات الاخيرة في حياة أشرف مصيلحي قبل وفاته

تحرش على الهواء| رجل يلامس جسد مراسلة تلفزيونية من الخلف.. والفيديو الكارثي يشعل الغضب في إسبانيا

قبلة وحضن.. محمد رمضان يثير الجدل رفقه نوال الزغبي على المسرح

الحكومة تعلن ترحيل إجازة المولد النبوي لتصبح العطلة 3 أيام متتالية| تفاصيل

شوبير يعلن حسم الأهلي لصفقة من العيار الثقيل

أشرف زكي يكشف لصدى البلد حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير

موضوعات متعلقة

بعد قرارات الرئيس.. المالية: 4.5 مليون موظف يستفيد من الزيادة الجديدة|فيديو

ترشيحاتنا

محمد عامر:جرائم السكة الحديد يتم البث فيها في أمام محاكم عسكرية

«لسنا بحاجه الآن».. روسيا تعرض إرسال مساعدات غذائية لكوريا الشمالية|ماذا قالت الآخيرة؟

ريال مدريد يقلب الطاولة على سوسييداد ويفوز 2/ 1 في الدوري الإسباني

رئيس هيئة السكة الحديد يكشف عقوبة بيع تذاكر القطارات في السوق السوداء

مات بسرطان أفقده الحركة والوعي| حكاية أشرف مصيلحي من خريج معهد صناعي إلى “ضابط” الوسط الفني

5 سيارات جديدة تقدمها BMW في مصر .. أرخصها من فئة المليون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداعا أشرف مصيلحي.. معلومات صادمة عن مرضه

وداعًا الفنان أشرف مصلحي.. سبب الوفاة وتفاصيل اللحظات الأخيرة وموعد ومكان الجنازة

قبلة وحضن.. محمد رمضان يثير الجدل رفقه نوال الزغبي على المسرح

كان 175 كيلو وبيعرج.. إطلالات حورية فرغلي بعد تصريحاتها عن خطيبها

فيديو

وزير المالية يكشف تكلفة فاتورة رفع الأجور والمعاشات وعلاوة غلاء المعيشة

بعد دانيال.. إعصار لي ينطلق بسرعة 100 كيلو ويشرد 120 ألف شخص|«فيديوجراف»

زلزال المغرب كشف مفاجأة.. حكاية الضوء الأزرق والتنبؤ بالكواكب ودوران الحيوانات.. فيديوجراف

تحذير عاجل بالتزامن مع أنباء عن عاصفة التنين .. تقلبات شديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

اﻟﻤﺰﻳﺪ