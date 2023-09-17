المالية تكشف مفاجأة عن موعد تطبيق الزيادات الجديدة وفقا لقرارات الرئيس

كشف الدكتور محمد عبد الفتاح مساعد وزير المالية لشئون الموازنة، تفاصيل جديدة بشأن إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة للعاملين والمعاشات إلى مجلس النواب، مشيرا إلى أن الضريبة لا تقر إلا بقانون.

وأضاف مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الزيادة الجديدة يستفيد منها موظفو الدرجة السادسة والخامسة والرابعة والجميع، متابعا أن الزيادات الجديدة محسوبة، ولن يتم تأخيرها بعد إقرار مجلس النواب من القوانين واللوائح المنفذة لهذه الزيادات.

جزء من الخزانة العامة وجزء آخر تتحمله الهيئات الاقتصادية

وتابع الدكتور محمد عبد الفتاح مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة، أن الموازنة العامة للدولة المصرية لديها المرونة والقدرة على استيعاب الزيادات المختلفة، لافتا إلى أن جزءا من الخزانة العامة وجزء آخر تتحمله الهيئات الاقتصادية.

تنفيذ الزيادات الجديدة أول أكتوبر المقبل في جميع الأحوال

وأوضح الدكتور محمد عبد الفتاح مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة، أن القوانين سيتم مناقشتها مع أول جلسة لمجلس النواب في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، وفي جميع الأحول هذه الزيادات سيتم تنفيذها اعتبارا من أول أكتوبر.

رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 45 ألف جنيه سنويا

وفي السياق نفسه، أشار إلى أن مايقرب من 5 ملايين موظف يستفيدون من قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستثنائية، بقيمة إجمالية تصل إلى 17 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الإعفاء الضريبي منذ نحو سنة تقريبا كان حوالي 24 ألف جنيه، بواقع 2000 جنيه شهريا، وفي التعديلات الأخيرة تم رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 45 ألف جنيه سنويا، بما يعادل 3750 جنيه شهريا.

5 ملايين موظف يستفيدون من قرارات

وأكمل الدكتور محمد عبد الفتاح مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة، أن حزمة المساعدات هي الثانية والتي من خلالها تخفف العبء عن المواطنين ويواجه بها المواطنون موجة التضخم التي يمر بها الوطن.