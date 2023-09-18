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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد مغادرته موسكو.. زعيم كوريا الشمالية يوجه رسالة عاجلة إلى بوتين

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية والرئيس الروسي

أفادت إذاعة صوت كوريا، شكر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والشعب والسلطات الروسية على حسن ضيافتهم، في ختام زيارته الرسمية لـ روسيا.

 

ووفقا للإذاعة الرسمية للدولة، فقد أعرب كيم جونج أون عن خالص امتنانه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والسلطات والشعب الروسي على الاهتمام الخاص وكرم الضيافة طوال فترة إقامته في روسيا، كما تمنى الرئيس الروسي الرخاء لـ روسيا والرفاهية لشعبها. 

 

وتعتبر زيارة الزعيم الكوري الشمالي فتحت حقبة جديدة من التطوير المكثف وتعزيز العلاقات الكورية الروسية.

 

وحضر مراسم وداع الزعيم الكوري الشمالي وزير الموارد الطبيعية والبيئة أليكسدنر كوزلوف، وحاكم منطقة بريمورسكي أوليج كوزيمياكو، وعمدة أرتيوم فياتشيسلاف كوون، والسفير الروسي لدى بيونج يانج ألكسندر ماتسيجورا.

 

وبعد الزيارة إلى قاعدة فوستوشني الفضائية، حيث أجرى محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وصل كيم جونج أون إلى منطقة بريمورسكي في 16 سبتمبر، وهناك زار مطار كنفيتشي حيث كان في استقباله وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو. 

 

وفي 17 سبتمبر، زار كيم جونج أون جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية، ومصانع مجموعة أرنيكا المتخصصة في الأعلاف والمواد والمكونات الغذائية.

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