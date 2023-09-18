أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس.. دليلك في نشرة خدمات صدى البلد

يبحث الكثير عن أسعار السلع والخدمات والتي يقدمها موقع صدى البلد في نشرة الخدمات تضم أسعار الذهب والدولار ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وحالة الطقس، ونستعرضها فيما يلي:

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعا جديدا، قبل قرار حكومي منتظر بشأن مبادرة الجمارك الخاصة بـ واردات المعدن النفيس مع المصريين بالخارج، إذ يهتم الكثير بالبحث عن سعر الجرام عيار 21 الآن.

تعتبر أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم في مصر، أهم ما يبحث عنه الملايين عبر محرك جوجل، خاصة سعر الأخضر في البنوك الرسمية العاملة في مصر، مع بدء تفعيل قرار الحكومة الخاص بتحصيل رسوم الإقامة من الأجانب بالدولار السبت الماضي، وقرب اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري والمقرر يوم 21 سبتمبر الجاري لتحديد سعر الفائدة، بحسب ما أعلنه البنك على موقعه الرسمي.

يبحث الملايين عن حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، خاصة مع بدء فصل الخريف بعد 3 أيام، والذي يشهد تشكل منخفضات جوية في منطقة حوض البحر المتوسط بالتزامن مع تأثير منخفضات جوية في طبقات الجو العليا.

يبحث الكثير عن أرقام الطوارئ من أجل الاحتفاظ بها والاستعانة بها في أوقات الأزمات وحال التعرض للمواقف الصعبة ، فهي تعتبر أهم ما يحتاجه الشخص حالة حدوث الطوارئ في المنزل أو على الطرق أو في أي مكان.

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات ، وذلك بعد أن انتهت العاصفة دانيال والتي كان تأثيرها خفيفا على مصر تمثل في أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد والقاهرة الكبري، فيما كان تأثيرها كارثيا على ليبيا الشقيقة وخلفت آلاف القتلى والمصابين.