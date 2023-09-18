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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس.. دليلك في نشرة خدمات صدى البلد

نشرة خدمات صدى البلد
نشرة خدمات صدى البلد

يبحث الكثير عن أسعار السلع والخدمات والتي يقدمها موقع صدى البلد في نشرة الخدمات تضم أسعار الذهب والدولار ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وحالة الطقس، ونستعرضها فيما يلي:

 

600 جنيه| هزة قوية تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة المرتقب وعيار21 مفاجأة

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعا جديدا، قبل قرار حكومي منتظر بشأن مبادرة الجمارك الخاصة بـ واردات المعدن النفيس مع المصريين بالخارج، إذ يهتم الكثير بالبحث عن سعر الجرام عيار 21 الآن.

 

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي

تعتبر أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم في مصر، أهم ما يبحث عنه الملايين عبر محرك جوجل، خاصة سعر الأخضر في البنوك الرسمية العاملة في مصر، مع بدء تفعيل قرار الحكومة الخاص بتحصيل رسوم الإقامة من الأجانب بالدولار السبت الماضي، وقرب اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري والمقرر يوم 21 سبتمبر الجاري لتحديد سعر الفائدة، بحسب ما أعلنه البنك على موقعه الرسمي.

 

عاصفة التنين والسيول|الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة وهذا ما يحدث بالخريف

يبحث الملايين عن حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، خاصة مع بدء فصل الخريف بعد 3 أيام، والذي يشهد تشكل منخفضات جوية في منطقة حوض البحر المتوسط بالتزامن مع تأثير منخفضات جوية في طبقات الجو العليا.

 

دليلك في الطوارئ.. أرقام شرطة النجدة والمرور والإسعاف

يبحث الكثير عن أرقام الطوارئ من أجل الاحتفاظ بها والاستعانة بها في أوقات الأزمات وحال التعرض للمواقف الصعبة ، فهي تعتبر أهم ما يحتاجه الشخص حالة حدوث الطوارئ في المنزل أو على الطرق أو في أي مكان.

 

بعد كارثة دانيال|ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. والأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات ، وذلك بعد أن انتهت العاصفة دانيال والتي كان تأثيرها خفيفا على مصر تمثل في أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد والقاهرة الكبري، فيما كان تأثيرها كارثيا على ليبيا الشقيقة وخلفت آلاف القتلى والمصابين.

اسعار نشرة الخدمات أرقام الطوارئ أسعار الذهب الدولار مواقيت الصلاة

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