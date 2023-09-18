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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وسط حضور عدد من الفنانين.. وصول جثمان أشرف المصيلحي مسجد المشير.. شاهد

جنازة الفنان أشرف
جنازة الفنان أشرف مصيلحي

وصل منذ قليل جثمان الفنان علي المصيلحي مسجد المشير طنطاوي لتشييعه بعد صلاة الضهر؛ وذلك وسط حضور عدد كبير من الفنانين والأهل والأصدقاء علي رأسهم الفنانة لبلبه والهام شاهين وأحمد سعيد عبد الغني وأسامة منير.

 

وأيضاً الدكتور الفنان يوسف شريف وزوجته، والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين والفنان ماجد المصري والفنانة سلوي محمد علي والفنان أحمد الشامي والمخرج خالد جلال

وتوفي مساء أمس الأحد الفنان أشرف مصيلحي، وذلك بعد صراع طويل مع مرض سرطان المخ، وذلك عن عمر يناهز الـ49 عاما.

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