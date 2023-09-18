بدون تصريح .. ضبط 9 آلاف نسخة كتب تعليمية داخل مكتبة بالقاهرة

ضبط رجال أمن القاهرة قرابة 9 آلاف نسخة ملازم وكتب تعليمية لمراحل تعليمية مختلفة بدون تصريح بالمخالفة للقانون داخل مكتبة بالقاهرة .

فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مكتبة - كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة) بطباعة وتصوير العديد من الملازم والكتب لمختلف المراحل التعليمية ، بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم إستهداف المطبعة المُشار إليها وضبط (مالك المكتبة) ، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط 8950 نسخة لكتب وملازم تعليمية لمختلف المراحل التعليمية بدون تصريح بالمخالفة للقانون ، وبمواجهته أقر بارتكاب المخالفات المُشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.