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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بدون تصريح .. ضبط 9 آلاف نسخة كتب تعليمية داخل مكتبة بالقاهرة

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

ضبط رجال أمن القاهرة قرابة 9 آلاف نسخة ملازم وكتب تعليمية لمراحل تعليمية مختلفة بدون تصريح بالمخالفة للقانون داخل مكتبة بالقاهرة .

فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مكتبة - كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة) بطباعة وتصوير العديد من الملازم والكتب لمختلف المراحل التعليمية ، بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم إستهداف المطبعة المُشار إليها وضبط (مالك المكتبة) ، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط 8950 نسخة لكتب وملازم تعليمية لمختلف المراحل التعليمية بدون تصريح بالمخالفة للقانون ، وبمواجهته أقر بارتكاب المخالفات المُشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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