صالة حسن مصطفى تستضيف البطولة الأفريقية لتنس الطاولة البارالمبي

تستضيف صالة حسن مصطفى بأكتوبر منافسات البطولة الأفريقية البارالمبية، والتي تقام في الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر الجارى.



وأقام الإتحاد الدولى للطاولة ، معسكر تحت قيادة خيبر إيطالى يختتم غدا ، بمشاركة لاعبين ولاعبات من جميع الدول الأفريقية المشاركة بالبطولة.

وتكمن أهمية البطولة كونها من البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وتأتى إقامة البطولة البارالمبية بعد أيام من مشاركة تنس الطاولة في بطولة أفريقيا للأسوياء بتونس ، التي تأهل من خلالها منتخبا الرجال والسيدات الى الأولمبياد ، بالإضافة إلى مقاعد فردية ، و الزوجى المختلط.



كان منتخب الطاولة البارالمبى شارك فى منافسات بطولة السعودية الدولية ، ونجح في تحقيق 19 ميدالية متنوعة في منافسات الفردى ، مقسمة إلى 6 ذهبيات و8 فضيات بالإضافة إلى 5 برونزيات ، وحقق الذهبيات كل من فايزة محمود، وسيد سيكا، ايمن الزناتى، سامح عيد، عبد الرحمن عبد الوهاب، بالإضافة إلى ممدوح تمام.