مأساة 6 شباب.. تطوعوا أسبوعا لإنقاذ الضحايا فابتلعتهم درنة الليبية

لم يتخيل ست شباب ليبين متطوعين لإنقاذ وإغاثة الناجين من العاصفة دانيال التي دمرت مدينة درنة الليبية، أن يصبحوا هم أيضا جزءا من تعداد موتاها، في قصة غريبة كأن درنة لا تريد أن يفارقها شاب حي.

تطوع الشباب الست، محمد المجبري، يوسف الدينالي، بالعيد التاورغي، ناجي بن سعود، مهند الزليتني، هاشم الشيخي، منذ اليوم الأول بعد العاصفة التي ضربت ليبيا، ودعوا عائلاتهم وعزموا الانتقال إلى المدينة الساحلية.

وفاة 6 متطوعين في درنة الليبية

قلة الدعم وسوء الحال في المدينة كان سببا في حماسهم للتطوع بشكل فردي، وقدموا على مدى سبعة أيام كل ما لديهم في درنة، كان أولها إغاثة الناجين والبحث عنهم تحت الأنقاض، ثم توفير مكان آمن لهم وملابس وطعام.

وبعد مرور أيام وعدم وجود فرصة لوجود شخص حي، بدأوا في انتشال الجثث من المياه، وكتب ناجي بن سعود في منشوره الأخير عبر حسابه بموقع انستجرام أنهم رأوا ما لا يستطيع شخص تحمله.

أعلنوا عبر حساباتهم أنه عند هذا الحد انتهت مهمتهم وأن الأمر متروك الآن للفرق المتخصصة الذين تواجدوا في مدينة درنة الليبية، وبالفعل جمعوا متعلقاتهم الشخصية وسلكوا طريق العودة.

لكن عند رجوعهم من درنة لا تريد مفارقتهم، وتوفوا جميعا نتيجة حادث سير، ودفنوا في المدينة نفسها التي تأثروا لسوء حالها بعد الفيضان.