الهلال الأحمر الليبي: لا أعداد مؤكدة لضحايا السيول ونبحث عن أحياء في درنة

قال رئيس جمعية الهلال الأحمر الليبي عبد السلام غيث الحاج، اليوم الإثنين، إن فرق الإنقاذ والبحث تعمل على إيجاد أشخاص أحياء في درنة، مؤكداً عدم وجود أعداد مؤكدة للضحايا.

وأضاف الحاج في تصريحات نقلتها وكالة “سبوتنيك”: "لا توجد أعداد مؤكدة لعدد الضحايا حتى الآن، ولا زال البحث مستمر عن أحياء بالمدينة، حيث تمكن متطوعي الهلال الأحمر هذا اليوم من إنقاذ فتاتين من تحت الركام. الآن جاري تجميع البيانات من الفرق وعند نهاية البحث سوف يعلن عن العدد الفعلي".

وأضاف المسئول الليبي عن تنسيق الجهات الليبية مع الجهات الاممية في الإنقاذ : "لا علم لدي بوجود أي منظمة تتبع الأمم المتحدة هناك عدا اليونيسف والتي وصلت منذ يومين، كما أن هناك تعاون مع المنظمات الدولية والمحلية".

وأكد على وجود العديد من فرق الإغاثة "التي تجاوز عددها الثماني فرق دولية بالإضافة للفرق المحلية والتي تعمل تحت إدارة غرفة عمليات واحدة وترسل كل الإحصائيات والأرقام إلى غرفة العمليات الرئيسية".

وأفاد الحاج بأن هناك بعض المعدات المختصة للبحث عن الجثث وانتشال الركام بطريقة محترفة "قد وصلت إلى درنة".