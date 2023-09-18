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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بطريق القطامية العين السخنة

صدى البلد

استقبلت مستشفي السويس العام صباح اليوم ، الإثنين، 8 مصابين جراء حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة نقل بطريق القطامية العين السخنة، نتج عنه إصابة 8 حالات بينهم سيدة بولندية الجنسية.

وتابعت الدكتورة أمل رشدي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، وصول المصابين للاطمئنان على جميع الحالات، وتفقد الخدمات الطبية المقدمة للمرضي مع الدكتور محمد عبد الواهب، مدير مستشفى السويس العام، ومتابعة التعامل السريع مع الحالات من قبل الفريق الطبي بكافة التخصصات. 

وتم تسكين كافة الحالات بالتخصصات المختلفة ووضعهم تحت الملاحظة بعد عمل الاشعات والفحوصات لحين تماثلهم للشفاء.

 

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