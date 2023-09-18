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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مائدة مستديرة لمناقشة مهارات الخريجين المطلوبة في سوق العمل بجامعة السويس

جامعة السويس
جامعة السويس

افتتح الدكتور علي حسين عطا رئيس جامعة السويس فعاليات أعمال المائدة المستديرة لأصحاب الأعمال حول مهارات الخريجين المطلوبة في سوق العمل، الذي ينظمه المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة السويس.

 

حيث رحب رئيس الجامعة بالحضور مستعرضًا امكانات الجامعة التي تضم ١٦ كلية ومعهد، تقوم الدراسة بمختلف الكليات بنظام الساعات المعتمدة التي تؤكد عليها توجهات الدولة المصرية وفق أحدث الاتجاهات العالمية.

وقد أوضح رئيس الجامعة أن اللوائح الأكاديمية التي تعتمد عليها جامعة السويس تعتبر من أحدث اللوائح وتضم مجموعة المقررات الأكاديمية التخصصية، بالإضافة إلى مقررات اختيارية يمكن إضافة توصيلات لمقررات تضم المهارات المطلوبة لتطوير قدراتهم وإمكانات الطلاب لتأهيلهم لمطلبات سوق العمل.

 

أعقب ذلك كلمة مها فخري المدير التنفيذي لمشروع المراكز الجامعية حيث أوضحت أن فكرة مركز التطوير المهني بدأت في عام ٢٠١٢ بجامعة عين شمس، ثم بدأت تنتشر إلى أن تم افتتاح ٢٥ مركزا في مختلف الجامعات، تهدف هذه المراكز إلى تطوير المهارات والقدرات للطلاب  بالشكل الذي يؤهلهم على الوجه الأمثل لمواجهة متطلبات سوق العمل ولديه القدرة الإنتاجية المناسبة لتقدم المجتمع، كذلك سد الفجوة بين سوق العمل والدراسة الأكاديمية في الجامعة.

 

ثم قدم د. جوزيف وهيب مسئول التوظيف بالمركز عرض استعرض فيه ما استطاع المركز تقديمه خلال أقل من عام منذ افتتاحه حيث أوضح أن المركز استطاع أن يقدم دورات تدريبية لأكثر من ٢٠٠٠ طالب، وتوقيع ٥ بروتوكولات تعاون مع العديد من الشركات والمؤسسات.

 

وتبادل الحضور القاء الكلمات ووجهات النظر لبيان رؤية أصحاب الأعمال والشركات، أدار الحوار د. أحمد أبو الحسن مدير المركز الذي صرح في ختام الجلسة أن حجم الفائدة من فكرة المائدة المستديرة كبير نظرا لأنها تعد فرصة كبيرة جمعت طرفي عملية التوظيف والتأهيل، المتمثل في أساتذة الجامعة مسئولي التأهيل العلمي والاكاديمي، والسادة مسئولي سوق العمل من ممثلي الشركات والمؤسسات، موجها الشكر لمعالي أ.د. رئيس الجامعة على دعمه المستمر للمركز .

 

جدير بالذكر أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة بمساعدة ودعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبمشاركة جامعة السويس بإنشاء مركز التطوير المهني بالجامعة والذي يهدف إلى المساعدة في سد الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل من خلال تنمية المهارات الوظيفية للطلاب. 

 

برعاية أ.د. علي حسين عطا رئيس جامعة السويس، وحضور أ.د. سعيد حامد عبادي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من عمداء كليات الجامعة، د. سيد عبده عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة مدرسة سويس هيلز، ومجموعة من رؤساء ومندوبي الشركات ومديري البنوك، ومديري معامل التحاليل، وأصحاب الأعمال من محافظة السويس.

كما حضر من هيئة مركز التطوير المهني أ. مها فخري المدير التنفيذي لمشروع المراكز  الجامعية، م. دينا الجوهري نائب المدير التنفيذي لمشروع المراكز الجامعية، أ. مارينا برسوم منسق مركز التطوير المهني بجامعة السويس.

 

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