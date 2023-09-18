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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد النجاح عالميًا .. المتحف المصري الكبير يستضيف معرض توت عنخ آمون

توت عنخ آمون
توت عنخ آمون

يفخر المتحف المصري الكبير بالإعلان عن معرض مؤقت فريد من نوعه يعد بتقديم منظور مبهر لتاريخ مصر القديم. للمرة الأولى في مصر، سيستضيف المتحف بالشراكة مع مؤسسة مدريد آرتيس ديجيتاليس الإسبانية "معرض توت عنخ آمون التفاعلي" والذي لاقى نجاحا جماهيريا كبيرا. ومن المقرر أن يفتح المعرض أبوابه في نوفمبر، تزامناً مع الشهر نفسه الذي تم فيه اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون قبل أكثر من مائة عام. سيقدم المعرض قصة الملك توت عنخ آمون باسلوب ابداعي جديد ومختلف.

 

من خلال هذه التجربة التفاعلیة، وباستخدام أحدث أجهزة العرض الرقمية، سيرى الزوار أنفسهم في حياة الملك الأسطوري توت عنخ آمون، وسينطلقون في رحلة سمعية وبصرية رائعة تمتد لأكثر من 3400 عام من التاريخ. وبينما يستكشفون المعابد والكنوز والأسرار المعاد إحيائها من مصر القديمة، سيتم احاطتهم بعرض بصري بزاوية 360 درجة، مقرونًا بموسيقى تصويرية استثنائية تعزز من التجربة.

 

وقد حظى "معرض توت عنخ آمون التفاعلي"، الذي أطلقته شركة "Madrid Artes Digitales" في مدريد بإسبانيا في نوفمبر 2022 في مركز الفنون الرقمية الخاص بهم "MAD"، بإشادة واسعة النطاق، حيث اجتذب أكثر من 300 ألف زائر في مدة 8 أشهر فقط. كما حصل المعرض على العديد من الجوائز الرفيعة المستوى، مما عزز مكانته كتجربة ثقافية لا بد من مشاهدتها.

 

ويعد هذا المعرض المتطور جزءًا من سلسلة المعارض المؤقتة للمتحف المصري الكبير التي تديرها وتنظمها شركة ليجاسي للتنمية والإدارة، أحدى الشركات التابعة لمجموعة حسن علام القابضة، والقائمة بتشغيل الخدمات بمجمع المتحف المصري الكبير.

 

يستعد المتحف المصري الكبير ليكون الوجهة الثقافية والترفيهية الرائدة في مصر، و"معرض توت عنخ آمون التفاعلي" هو المثال المناسب على التزام المتحف بعرض التراث الثقافي الغني لمصر. ومن خلال تقديم مجموعة واسعة من التجارب والأنشطة، يهدف المتحف المصري الكبير إلى جعل الثقافة في متناول الجميع والمساهمة في التنمية الاقتصادية في مصر.

 

لزيارة المعرض سيتمكن الزوار من شراء تذاكرعبر الموقع الالكتروني للمتحف أو من مكتب التذاكر في المتحف.

 

نحن ندعوك للانضمام إلينا في تجربة لم يسبق لها مثيل من قبل وكونوا مستعدين للانطلاق في رحلة ساحرة عبر العصور مع "معرض توت عنخ آمون التفاعلي" والذي يتم تجهيزه ليكون تجربة لا تُنسى، تعيد الحياة إلى الماضي بطريقة لم تشهدها مصر من قبل.

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