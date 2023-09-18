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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات 4×4 أوتوماتيك للطرق الوعرة بـ 400 ألف جنيه

سيارات 4×4 أوتوماتيك
سيارات 4×4 أوتوماتيك للطرق الوعرة بـ 400 ألف جنيه

يتواجد داخل السوق المصري للسيارات أنواع متنوعة من طرازات السيارات فئة الـ 4×4 التي تشتهر بقدرتها علي السير الغير ممهدة ، وذلك لمساعدة أصحاب تلك السيارات علي التنقل وقضاء احتياجاتهم عند تواجدهم في الصحراء أو بالأماكن التي يوجد بها أعمال وطرقها غير ممهدة من ضمن تلك السيارات ميتسوبيشي باجيرو، وفورد فوكس ، وجيب ليبرتي،  وشيفروليه بليزر S10 ، وشيفروليه كابتيفا .

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر 5 سيارات 4×4 أوتوماتيك للطرق الوعرة :


1- ميتسوبيشي باجيرو موديل 1989

تحصل سيارة  ميتسوبيشي باجيرو علي قوتها من محرك سعة 2800 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وتباع باللون الأبيض، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية ، وبها رخصة سارية حتي عام 2024 ، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك.

 ميتسوبيشي باجيرو موديل 1989

يصل سعر ميتسوبيشي باجيرو موديل 1989 بسوق السيارات المصري لـ 280 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية، وشكلها الخارجي .

2- فورد فوكس

زودت سيارة فورد فوكس موديل 2011 بناقل حركة أوتوماتيك، وتعمل بقوة الدفع الرباعي للعجلات، وبها محرك سعة 1600 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 140 كم/ساعة ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية حتي نهاية العام الجاري .

فورد فوكس

تباع سيارة فورد فوكس موديل 2011 في سوق السيارات المصري بسعر 330 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء السيارة .

3- جيب ليبرتي موديل 2004

تباع سيارة جيب ليبرتي باللون الذهبي ، وتنقل قوتها الي العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وذلك بفضل محركها الذى يصل سعته الي 3700 سي سي ، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية لمدة سنة .

جيب ليبرتي موديل 2004

تتواجد سيارة جيب ليبرتي موديل 2004 داخل سوق السيارات المصري بسعر 370 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب شكل السيارة ، وقوة محركها .

4- شيفروليه بليزر S10

تمكنت سيارة شيفروليه بليزر S10 موديل 2000 من قطع مسافة تصل الي 140 ألف/كم، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعة 3000 سي سي ، وبها دهانات ، وبها رخصة سارية .

سعر سيارة شيفروليه بليزر S10 موديل 2000 في سوق السيارات المستعمل يصل الي 380 ألف جنيه، ويختلف السعر حس بحالة السيارة الفنية ، وقوة محركها .

5- شيفروليه كابتيفا موديل 2010

تنتمي سيارة شيفروليه كابتيفا الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك محرك سعة 3000 سي سي ، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتباع باللون الأحمر، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 9999 ألف/كم، وبها دهانات خارجية، ورخصة سارية .

شيفروليه كابتيفا موديل 2010

تأتي سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2010 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .
 

ميتسوبيشي باجيرو موديل 1989 فورد فوكس ميتسوبيشي باجيرو جيب ليبرتي موديل 2004 شيفروليه بليزر S10 شيفروليه كابتيفا موديل 2010

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