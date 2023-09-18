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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الكرة يحسم موقف الزمالك من المشاركة ببطولة سوبر الأبطال

صدى البلد

تحدث وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، عن الأندية المشاركة في بطولة السوبر المصري للأبطال، مشيرا إلى أن سيتم الإعلان عن كل ما يخص البطولة عقب نهاية كأس مصر في نسخته للموسم الماضي.

وقال وليد العطار في تصريحات لبرنامج كورة في الـ 90 والذي يذاع عبر راديو 9090: سيتم تطبيق اللائحة فور نهاية بطولة كأس مصر، واللائحة سوف تحدد موقف الزمالك من المشاركة في البطولة.

وتابع: اتحاد الكرة سيعلن بشكل رسمي في نهاية نوفمبر عن الأندية المشاركة في السوبر المصري للأبطال، ولو اللائحة تنص على معاقبة الزمالك وعدم المشاركة سيتم معاقبته، بينما في حال تنص على صحة مشاركته سيشارك بشكل طبيعي بجانب الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا. 

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