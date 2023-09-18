بحضور النخبة .. السفير التركي بالقاهرة يحتفل بالذكرى 500 لتأسيس السلك الدبلوماسي|صور

أقام السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو شن ،مساء الأحد، حفلاً موسيقياً في مقر إقامته في القاهرة أحتفالاً بالذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية والذكرى الخمسمائة لتأسيس السلك الدبلوماسي في تركيا.

ودعا السفير التركي بالقاهرة عدداً من كبار الفنانين وشخصيات العامة والسياسية ورجال الأعمال والإعلامين لحضور الحفل ومشاركته هذا اليوم.



وأفتتح السفير التركي صالح موطلو شن الحفل بكلمة قصيرة ترحيباً بالحضور ثم بدأ العازفين بعزف عدداً من مقطوعات التركية الشهيرة وسط أستمتاع الحاضرين وتفاعلهم مع الموسيقى.



وأختتم السفير التركي الحفل بالشكر لجميع الحضور وعلى رأسهم زوجته السيدة عائشة.

والجدير بالذكر أنه كان من المقرر أن يقام الحفل يوم الأربعاء الماضي الموافق الـ13 من سبتمبر لكن السفارة قامت بتأجليه حداداً على أرواح ضحايا إعصار دانيال المدمر في ليبيا والذي وصلت أعداد ضحاياه إلى نحو الـ11 ألف ضحية بحسب تقرير الأمم المتحدة.