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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هانتر بايدن يقاضي مصلحة الضرائب بسبب الكشف عن معلومات إقراراته علنا

هانتر بايدن
هانتر بايدن

رفع هانتر بايدن دعوى قضائية يتهم فيها عملاء مصلحة الضرائب الأمريكية ”بشكل متكرر ومتعمد” بمشاركة معلومات إقراراته الضريبية الخاصة علنًا، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

 

وقدم هانتر بايدن الدعوى القضائية اليوم الاثنين متهما عملاء مصلحة الضرائب  بمشاركة معلومات عنه أثناء التحقيق الجنائي معه.

زعم نجل الرئيس في الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة العملاء بقوله  ”استهدفوا بايدن وسعوا إلى إحراجه”.

 

يريد بايدن من المحكمة أن تعلن أن مصلحة الضرائب الأمريكية كشفت بشكل غير قانوني عن ملفه الضريبي ما قد يمنحه تعويضًا قدره 1000 دولار عن كل كشف غير مصرح به.

وتأتي الدعوى بعد أيام من توجيه ثلاث تهم جنائية لبايدن  الإبن(53 عاما) تتعلق بحيازته مسدسا.

 

كان نجل بايدن قد اقترب من صفقة إقرار بالذنب مع المدعين العامين ، واتهامه بجنحة تتعلق بفشله في دفع ضرائب اتحادية على أكثر من 1.5 مليون دولار سنويًا في عامي 2017 و2018، بالإضافة إلى اتفاق حول مسألة الأسلحة، لكن الترتيب برمته انهار خلال جلسة استماع مثيرة للمحكمة في يوليو.
 

2018 5 مليون دولار 53 عاما 2017 الدعوى القضائي الدعوى المدنية هانتر بايدن مصلحة الضرائب الأمريكية

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